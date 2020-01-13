Чеченский олигарх и бывший зять Пугачевой нашел себе новую жену

Чеченский олигарх Руслан Байсаров, известный в шоу-бизнесе по браку с Кристиной Орбакайте, женился в шестой раз. На этот раз супруга бизнесмена моложе его на 33 года. Об этом сообщают чеченские Instagram-аккаунты, в частности - администратор профиля ателье, в котором невеста брала себе платье.

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- Опустите некоторые моменты, которые могут смутить, ведь они есть в любой истории! Она счастлива и любима, а это самое главное! - пишут в соцсети организаторы торжества.

allis_dress О свадьбе Байсарова говорили несколько дней во всей Чечне

Новой невестой Байсарова стала 18-летняя девушка. В социальных сетях говорят, что она занимается модельным бизнесом, однако ее профиль в Instagram закрыт. Свадьба, как пишут владельцы ателье, прошла в канун Нового года. Цена платья не разглашается: корреспондент "КП - Северный Кавказ" пытался узнать стоимость, но ему пообещали назвать ее только при личной встрече по адресу организации.

Этот брак стал шестым для Руслана Байсарова. Самой известной спутницей завидного жениха была Кристина Орбакайте, дочка Аллы Пугачевой, с которой он прожил около шести лет. У пары родился сын Дени, живущий сейчас в Великобритании. Ребенок остался не с бизнесменом, хотя Дени нередко приезжал к отцу.

На сегодня Байсаров входит в 200 самых богатых людей России. Его состояние оценивается в 500 миллионов долларов. Сначала предприниматель пытался заработать на ресторанном деле и салонах красоты, но позже занялся энергетикой.

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