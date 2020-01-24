Ее травили земляки и националисты, а она родила от миллионера: дагестанская модель Амина Даги показала дочку

Беженка из Дагестана, ставшая известной моделью и «Мисс Австрия-2012», родила ребенка от видного в ОАЭ бизнесмена. С красавчиком-миллионером Амина Даги (настоящее имя Аминат Мирзаханова) познакомилась на чемпионате по дзюдо в Париже. Свадьбу сыграли в 2017 году в Италии.

Видео и фото со свадьбы публиковали многие иностранные СМИФото: СОЦСЕТИ

Свой живот во время беременности Амина Даги не прятала. Напротив, делилась с подписчиками в Instagram, как с нетерпением ждет особенный день:

Кстати, левое фото из поездки в РоссиюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Который, наконец, настал:

aminadagi We did it !!!! Baby Amal January 22nd 2020 at 20:20 h My heart still hurst of happiness and gratitude. The moment she was placed onto my chest, I felt a rush of emotions that nobody could have ever prepared me for. She is finally with us and the only thing I want, is to provide her a loving and safe environment.

- - В тот момент, когда ее положили на мою грудь, я почувствовал прилив эмоций, к которым никто не мог меня подготовить. Наконец-то она с нами! Единственное, чего я хочу, это подарить ей любовь и безопасность, - написала Амина в Instagram.

Девочку назвали Амаль. Дата рождения: 22 января 2020 года.

Напомним, что Аминат родом из бедной семьи в Махачкале. В 2003 году после смерти отца ее с братом увезла в Европу мать.

Старый снимок в память о жизни в России разместила у себя в соцсетях мама АминыФото: СОЦСЕТИ

Семья бежала от нищеты. Спасение нашла в Австрии. Фамилию «Даги» Аминат взяла из-за постоянных ошибок чиновников, не привыкших к непростым кавказским именам. А еще в память о родном Дагестане.

Амина с мамой несколько лет назадФото: СОЦСЕТИ

Скандал с участием дагестанской модели, но без ее вины, прогремел после участия в конкурсе красоты. В 2012 году Амина Даги вышла на подиум посоревноваться в красоте с девушками со всей Австрии. И победила! Восточная внешность встала «костью» в горле националистов. Девушке угрожали. Ее оскорбляли. Причем, осудили и нетерпимые к беженцам, и земляки. По чьим понятиям, мусульманка в купальнике на подиуме — большой позор.

Дефиле в купальнике раскритиковали в ДагестанеФото: СОЦСЕТИ

Но модель нападки не подкосили. Амина пошла дальше. И поехала на конкурс «Мисс Вселенная — 2015»! Выступила в образе бородатой певицы из Австрии Кончиты Вурст. В платье с лентами в цветах радуги — символа гей-сообщества. Амину Даги окончательно заметили все. В России, особенно на Северном Кавказе, поведение не похвалили.

В образе ВурстФото: СОЦСЕТИ

Но это никак не отразилось на жизни красотки. Сейчас Амина живет путешествиями и любимой работой. Частенько приезжая в Москву.