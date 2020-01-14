2020-01-14T14:40:52+03:00
Происшествия

«Угроза нацбезопасности»: в Германии идёт спецоперация по захвату чеченских исламистов

Информацию о готовящихся терактах полицейские нашли во время досмотра одного из местных жителей
Андрей ФАДЕЕВ
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Обыски и задержания проводятся в четырёх федеральных землях (регионах — ред.)Обыски и задержания проводятся в четырёх федеральных землях (регионах — ред.)Фото: REUTERS
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В четырёх федеральных землях Германии проходят задержания чеченцев, готовивших серию нападений. Спецслужбы узнали о потенциальных терактах случайно, когда нашли подозрительные материалы на телефоне задержанного для досмотра мужчины.

— В настоящее время на основании расследования Берлинской прокуратуры проводятся обыски и задержания в четырёх федеральных землях. Это Берлин, Бранденбург, Северный Рейн-Вестфалия и Тюрингия. Группу чеченцев из исламистской среды подозревают в подготовке акта насилия, создававшего угрозу национальной безопасности, — сообщает Берлинская прокуратура в Twitter.

Пока немецкие силовики не слишком многословны о подробностях спецоперации не распространяются. Однако по данным источников авторитетного таблоида Build, расследование началось после планового досмотра одного из прохожих полицейскими. На телефоне мужчины, которого патрульные посчитали подозрительным, нашли компрометирующие данные.

— Прокуратура проверила данные. Оказалось, что подозреваемые шпионили за местами потенциальных террористических атак, — сообщает издание.

На данный момент по подозрению в причастности к деятельности террористических организаций задержаны четыре человека. Полиция и прокуратура выясняют, как они могли быть связаны с боевиками. Ожидается, что в ближайшее время их арестуют.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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