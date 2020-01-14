«Угроза нацбезопасности»: в Германии идёт спецоперация по захвату чеченских исламистов

В четырёх федеральных землях Германии проходят задержания чеченцев, готовивших серию нападений. Спецслужбы узнали о потенциальных терактах случайно, когда нашли подозрительные материалы на телефоне задержанного для досмотра мужчины.

— В настоящее время на основании расследования Берлинской прокуратуры проводятся обыски и задержания в четырёх федеральных землях. Это Берлин, Бранденбург, Северный Рейн-Вестфалия и Тюрингия. Группу чеченцев из исламистской среды подозревают в подготовке акта насилия, создававшего угрозу национальной безопасности, — сообщает Берлинская прокуратура в Twitter.

Пока немецкие силовики не слишком многословны о подробностях спецоперации не распространяются. Однако по данным источников авторитетного таблоида Build, расследование началось после планового досмотра одного из прохожих полицейскими. На телефоне мужчины, которого патрульные посчитали подозрительным, нашли компрометирующие данные.

— Прокуратура проверила данные. Оказалось, что подозреваемые шпионили за местами потенциальных террористических атак, — сообщает издание.

На данный момент по подозрению в причастности к деятельности террористических организаций задержаны четыре человека. Полиция и прокуратура выясняют, как они могли быть связаны с боевиками. Ожидается, что в ближайшее время их арестуют.

Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Австрии подросток жестоко зарезал 7-летнюю чеченскую девочку

В Австрии полиция расследует жестокое убийство чеченской девочки. По данным австрийского издания OE24, ребенок пропал несколько дней назад - 11 мая. Затем тело 7-летней Хадишт было найдено в мусорных контейнерах в городе Вена (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Австрии чеченцы спасли из полыхающей квартиры парализованную старушку

В Вене трое чеченцев спасли из полыхающей квартиры в доме на Фелберштрассе 87-летнюю старушку. Прикованная к кровати она изо всех сил кричала о помощи. Парни услышали ее, возвращаясь домой с намаза. Чтобы проникнуть в задымленное помещение, им пришлось выбить дверь (подробности).