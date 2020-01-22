2020-01-22T17:14:35+03:00
Политика

Кадыров прокомментировал назнанчение Чайки на пост полпреда в СКФО

Политик считает, что это подчеркивает значимость региона для страны
Андрей ФАДЕЕВ
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Рамзан Кадыров рад назначению Юрия Чайки на должность полпреда президента в СКФОРамзан Кадыров рад назначению Юрия Чайки на должность полпреда президента в СКФОФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Рамзан Кадыров поприветствовал бывшего генпрокурора Юрия Чайку на посту полномочного представителя президента России в СКФО. Политик подчеркнул, что ему импонирует такое кадровое решение Путина. Потому что такая сильная фигура сможет справиться с рядом непростых задач на Кавказе.

— Мы находимся на южных рубежах России. Северный Кавказ является форпостом и надёжной опорой для работы в этом направлении. Владимир Путин уделяет большое внимание регионам СКФО, их развитию. Здесь восстановлены мир, порядок и стабильность, но есть проблемы, которые только предстоит решить, — заявил Кадыров.

Глава Чеченской Республики подчеркнул, что у экс-генпрокурора есть обширный опыт, который делает его крайне важной для Кавказа фигурой.

— Юрий Яковлевич прошёл потрясающую жизненную школу, работая на самых высоких должностях. Его богатый опыт, знание ситуации в любом субъекте, способность оперативно принимать решение по сложным вопросам и добиваться их выполнения помогут в сжатые сроки войти в рабочий режим в СКФО, — написал чеченский лидер в соцсетях.

Особенно Кадыров подчеркнул допустить необходимость «прекращения навешивания ярлыков» на чеченский народ и других жителей региона.

— Наш президент Владимир Путин ещё раз продемонстрировал, что уделяет Северному Кавказу особое внимание и намерен способствовать его ускоренному развитию. Искренно поздравляю Юрия Яковлевича с новой должностью, желаю успехов и удачи в служении нашему Отечеству — России! — резюмировал Кадыров.

Напомним, что ранее слухи прочили пост полпреда самому Кадырову. СМИ даже писали, что глава Чечни ушёл в отпуск, получив предложение от Москвы. Однако сам политик назвал это всё беспочвенными слухами и заверил, что он не собирается оставлять Чечню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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