Кадыров рассказал, как поступает настоящая "мразь"

Рамзан Кадыров прокомментировал слова Владимира Путина, который назвал "мразями" создателей сообществ в интернете, называемых "группами смерти". Об этом руководитель Чеченской Республики написал на своей странице в социальных сетях.

- В последние годы подобно снежному кому прокатились по стране случаи самоубийств среди детей и подростков. Взявшись за руки, спрыгивали с крыш высоток, травились, вешались, - отмечает глава региона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/756192" frameborder="0"></iframe> Путин о группах смерти: «Что за уроды! Откуда они берутся?».

Как уверяет сам Кадыров, в Чечне давно обратили внимание на проблему детского суицида. Чтобы избежать самоубийств, они организуют диалог между школьниками и видными деятелями республики: спортсменами, молодежными активистами, творческой интеллигенцией, духовенством и местными журналистами.

По словам чеченского лидера, такие меры позволили им избежать трагичных случаев. Но расслабляться нельзя - надо вести и дальше профилактическую и воспитательную работу.

- Владимир Путин намерен поручить министру просвещения России Сергею Кравцову рассмотреть вопрос введения в школьную программу курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для младших и старших классов, - пишет Кадыров, считая это "хорошей новостью" и эффективным решением проблемы.

СПРАВКА KP.RU

"Группы смерти" - условное название для сообществ в соцсетях, которые подстрекают детей к самоубийству. Организаторы таких групп использовали и романтизировали всевозможную символику: например, "синих китов" и пробуждение в 4:20 утра. Многие "группы смерти" после общественного резонанса были закрыты администрациями социальных сетей, в которых они функционировали.

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