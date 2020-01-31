На Ставрополье в школе разбился 5-классник

В Instagram жительница Пятигорска просит разобраться в трагедии, которая произошла во вторник, 28 января, в местном лицее №15. Ольга Владимировна, так представляется женщина, сообщает:

- Ученик 5 класса потерял сознание, вследствие чего получил огромную травму головы. Скорая ехала 25 минут! Ребёнок лежал в луже крови на лестничном пролёте! Камеры, конечно же, не работали! Мальчика госпитализировали в ЦБ №1 Пятигорска, где провели операцию. Гематому удалили. Сделали все как надо. Вчера малыша госпитализировали в Ессентуки, детскую реанимацию. Сегодня он покинул нас.

Погибший мальчик, со слов Ольги, учился в одном лицее с ее дочкой. И дети говорят, что перед падением он пожаловался на плохое самочувствие учителю, но "тот ему не поверил".

- Медсестра в школе в этот день не знаю, что делала! Пусть виновные понесут наказание!, - требует женщина.

В лицее "КП-Северный Кавказ" подтвердили факт происшествия.

- Директор в связи с произошедшим сейчас в управлении образования, - сказали в учебном заведении.

В СКР Ставропольского края "Комсомолке" рассказали, что, по данным следствия, 11-летний мальчик упал на лестничную площадку 2 этажа с 3-го. Уже заведено уголовное дело по статье "халатность".

- По основной версии, смерть ребенка стала возможной вследствие необеспечения должностными лицами лицея достаточного присмотра за обучающимися, - прокомментировали в ведомстве.

Продолжается расследование: допрашивают очевидцев, изучают служебную документацию лицея, выясняются условия жизни погибшего мальчика.