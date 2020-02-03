«100 миллионов, чтобы я снова побил придурка?»: Нурмагомедов высказался о реванше с Макгрегором

Дагестанский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поставил точку в обсуждении его реванша с Макгрегором. Спортсмен не желает снова выходить в октагон с соперником, который проиграл ему без единого шанса. Более того — сдался сам. Об этом он заявил на встрече с фанатами в Дагестане.

— Мне совершенно не интересен вариант с реваншем, — отрезал Нурмагомедов. — Да, в UFC активно работают над этим и начали готовить этот бой за год. Но зачем мне Макгрегор? Отвечаю и тем, кто говорит о ста миллионах долларов. Знаете, есть другие виды спорта, в которые можно вложить эти бешеные деньги. Туда, где они будут нужны. Зачем мне $100 млн за то, что я снова побью этого придурка?

Сумму в сотню миллионов озвучил сначала отец спортсмена, а потом и его менеджер Али Абдель-Азиз. Абдулманап Нурмагомедов заявил, что только за такие деньги его сын готов на безынтересный со спортивной точки зрения бой.

Позже менеджер добавил, что даже такие деньги Хабибу готовы заплатить «некоторые состоятельные друзья из Саудовской Аравии». Впрочем, те же деньги они дают за бой против куда более интересного соперника — непобедимого американского боксёра Флойда Мейвезера.

Этот вариант выглядит предпочтительным для дагестанца. Более того, бой с Тони Фергюсоном будет 29-м в карьере Хабиба, а дагестанец хотел остановиться на 30 победах. Да и контракт с UFC нужно будет подписывать заново. Поэтому Нурмагомедов может после апрельского поединка уйти из UFC и задуматься над организацией самого дорогого боя в своей жизни.

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