2020-02-03T19:24:07+03:00
Спорт

«100 миллионов, чтобы я снова побил придурка?»: Нурмагомедов высказался о реванше с Макгрегором

Дагестанский чемпион не хочет снова драться с ирландцем
Андрей ФАДЕЕВ
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Хабиб назвал реванш скучным и отказался от боя даже за $ 100 миллионовХабиб назвал реванш скучным и отказался от боя даже за $ 100 миллионовФото: REUTERS
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Дагестанский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поставил точку в обсуждении его реванша с Макгрегором. Спортсмен не желает снова выходить в октагон с соперником, который проиграл ему без единого шанса. Более того — сдался сам. Об этом он заявил на встрече с фанатами в Дагестане.

— Мне совершенно не интересен вариант с реваншем, — отрезал Нурмагомедов. — Да, в UFC активно работают над этим и начали готовить этот бой за год. Но зачем мне Макгрегор? Отвечаю и тем, кто говорит о ста миллионах долларов. Знаете, есть другие виды спорта, в которые можно вложить эти бешеные деньги. Туда, где они будут нужны. Зачем мне $100 млн за то, что я снова побью этого придурка?

Сумму в сотню миллионов озвучил сначала отец спортсмена, а потом и его менеджер Али Абдель-Азиз. Абдулманап Нурмагомедов заявил, что только за такие деньги его сын готов на безынтересный со спортивной точки зрения бой.

Позже менеджер добавил, что даже такие деньги Хабибу готовы заплатить «некоторые состоятельные друзья из Саудовской Аравии». Впрочем, те же деньги они дают за бой против куда более интересного соперника — непобедимого американского боксёра Флойда Мейвезера.

Этот вариант выглядит предпочтительным для дагестанца. Более того, бой с Тони Фергюсоном будет 29-м в карьере Хабиба, а дагестанец хотел остановиться на 30 победах. Да и контракт с UFC нужно будет подписывать заново. Поэтому Нурмагомедов может после апрельского поединка уйти из UFC и задуматься над организацией самого дорогого боя в своей жизни.

Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: почему это бой года и кто победит?

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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Президент UFC рассказал, когда состоится реванш Нурмагомедов — Макгрегор

Президент UFC Дэйна Уайт уверен, что ему удастся убедить Хабиба Нурмагомедова подписать контракт на бой с Конором Макгрегором. По его словам, реванш должен состоятся, более того — уже примерно определено, когда пройдёт один из самых ожидаемых боёв (подробности).

КСТАТИ

Нурмагомедову предлагают 100 млн долларов за бой с Макгрегором или Мейвезером

Про баснословный гонорар за бой с Макгрегором или Мейвезером менеджер Хабиба Нурмагомедова обмолвился перед британскими журналистами. Али Абдель-Азиз заявил, что знает состоятельных людей в Саудовской Аравии, которые готовы заплатить 100 млн долларов за встречу чемпиона UFC в легком весе с Конором или Флойдом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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