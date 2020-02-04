«Любовь творит чудеса!»: дикий пес без хвоста, которого с боем спасали на Северном Кавказе, стал ручным «котенком»

Чуть больше двух недель назад «КП-Северный Кавказ» рассказала и показала сложнейшую историю спасения бродячей собаки во Владикавказе (Северная Осетия). Маленький беспризорник грыз себя, покусал волонтера и ветеринаров — казался безнадежным диким зверенышем, чье психическое здоровье уже не поправить. Все боялись — это бешенство. Переживали за девушку, которая оказалась с выжившим из ума псом в одной машине.

Но ветеринары качали головой: маленькая собака пережила большое потрясение. «Даже страшно думать, что с ним было». Не секрет, что душевные раны — не физические. Вылечить их порой намного сложнее. Иногда практически невозможно. Но добрые люди во Владикавказе доказали, что чудеса происходят, если сильно постараться:

- Любовь и ласка творят чудеса! - восклицают общественницы. - Только посмотрите на этого игривого и ласкового котенка! Мальчик здоров, умен и хочет попытать свое счастье в поиске семьи.

Невероятное перевоплощение: дикий пес стал ручной крохой.

Понятно, что невероятное перевоплощение — дело не одного дня. После выписки из клиники пес долго скалил зубы, рычал и бросался. «Мы боялись к нему подходить», - говорят волонтеры. Целыми днями бедняга сидел в углу, как загнанный зверь.

Пес после спасения не спешил благодарить волонтеров.

- Через пару дней нашего доброго отношения мальчишка потихоньку начал оттаивать, но все равно был начеку, и механизм защиты срабатывал при любом нашем взмахе руки.

Только сейчас, спустя почти месяц, кроха стал ручным. Подставляет животик почесать, скулит от счастья при виде волонтеров.

Малыш показывает, как теперь доверяет людям.

Но есть одно «но». Если за несколько дней не отыщутся новые хозяева — жить собаке снова на улице.

- Он прекрасно сможет жить в будке на улице, будет хорошим охранником и звоночком во дворе, - говорят волонтеры. - Найдись добрый, любящий хозяин.м

- Просто маленькое сердечко нуждалось в любви! - восхищаются тем временем жители Северной Осетии. - До слез!

Если вы хотите забрать этот комочек счастья, пишите общественникам.