Гулливер побеждает и запутывает

Казалось бы, их и рядом ставить нельзя. «Газпром» в лице структуры «Газпром трансгаз Ставрополь», транспортирующей газ по 10 тысячам километров газопроводов и имеющей многомиллиардные обороты. Этакий Гулливер. И Анатолий Тебиев, мелкий, обрабатывающий всего тысячу гектаров земли, фермер из-под Моздока. Зарегистрированный как ИП.

Но их тяжба, в основе которой справедливые, подтвержденные судом требования фермера о восстановлении испорченной газовиками 16,2 гектара земли, длится уже десять лет. С каждым годом только разрастается, обрастает все новыми жалобами и новыми судебными делами. И газовики в ней, как мы увидим дальше, совсем не блещут благородством, отличающим героя Свифта. Наоборот, они используют весь свой ресурс - финансовый, административный, судебный - для уклонения от восстановления земли и преуспели на этом пути. При этом все запуталось так, что уже никто не понимает, где чья земля.

Не по-партнерски

Тебиев еще в 2006 году на 49 лет взял в окрестностях станицы Терской в аренду участок земли сельхозназначения площадью 1105 гектаров. Точнее, три участка, земля на них разделена. Договор аренды был официально зарегистрирован в Росреестре РСО - Алания.

Спокойно возделывал землю до 2010 года. До того времени, пока ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в лице своего Моздокского линейного управления магистральных газопроводов (МЛПУМГ) не собралось проложить по этой земле новую нитку газопровода «Ставрополь - Грозный». Как и положено в таких случаях, заключило с Тебиевым соглашение о получении от него полосы арендуемого земельного участка для прокладки трубы, а также соглашение о возмещении ему упущенной за период работ выгоды.

Оформлением выдела полосы под газопровод занималось само МЛПУМГ. Это важно подчеркнуть, дальше будет понятно, почему. Оно обращалось к главе и в земельный отдел администрации Моздокского района. Был составлен и подписан сторонами (и не только Тебиевым, газопровод пролегал по участкам нескольких фермеров) акт выдела земельного участка.

В 2011 году Тебиев приезжает на свой участок и видит, что нанятый «Газпром трансгаз Ставрополь» подрядчик ООО «Мосстройтрансгаз» грубо нарушил технологию строительства: в отступление от проекта выкопал траншею без предварительного сгребания плодородного слоя для последующей рекультивации. Земля на площади 16,2 гектара была попросту испорчена и теперь непригодна для сельхозпроизводства.

Тебиев бьет во все колокола. Как же, он взял землю в аренду, и обязан использовать ее без ущерба для плодородия. А тут пришли и загубили. Администрация Моздокского района приостанавливает работы по укладке трубы. В итоге по постановлению прокуратуры управлением Россельхознадзора на подрядчика накладывается 30 тысяч рублей штрафа с формулировкой «за нарушение порядка проведения рекультивации, повлекшее нарушение плодородия земли». Виновный обязывается землю восстановить.

Таким образом, государственный контрольный орган подтвердил, что Тебиев предъявляет претензии справедливо. Обращается в «Газпром трансгаз Ставрополь» как к заказчику работ с просьбой все же восстановить землю, ведь ему на ней работать еще четыре десятилетия. Но газовики от него попросту отмахиваются. Чуть ли не говорят: отстань, мы тут государственные задачи решаем, обеспечиваем газом целую республику, а ты под ногами путаешься. Приходится Тебиеву обращаться в суд.

Пятилетка пренебрежения к суду

В июле 2013 года Арбитражный суд РСО - Алания удовлетворяет иск Тебиева (дело А61-1104/2013). Суд установил, что подрядчик при раскопке траншей не складировал верхний плодородный гумусированный слой отдельно от нижележащего минерального неплодородного глиняного слоя, а перемешал с ним веками формируемый гумус и уничтожил его. И возложил на заказчика ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» обязанность восстановить плодородие земли путем вывоза испорченной земли с площади 16,2 гектара и завоза новой плодородной земли.

Газовики безуспешно обжалуют это решение. Оно вступает в законную силу. Проходит один год, второй. Решение не исполняется. Сеять нельзя, и потери никто уже не компенсирует. Тебиев решает сам восстановить землю, обращается в суд с новым заявлением - о взыскании с виновника ее порчи необходимой на восстановление суммы. Тут важно подчеркнуть: суммы не с потолка взятой, а рассчитанной по утвержденной Минприроды РФ методике определения ущерба экологии согласно ГОСТам и СНиПам. Суд взыскивает с «Газпром трансгаз Ставрополь» 229 миллионов рублей.

Газовики обжаловали судебное решение. Апелляционная инстанция им отказывает. Не успокоились - в кассацию. Получив эти деньги на свой расчетный счет, Тебиев ни копейки из них не пустил в оборот. Он за свой счет заказал и оплатил проект восстановления земли, потратив на него 450 тысяч рублей. Как чувствовал: решение суда было отменено Арбитражным судом Северо-Кавказского округа. Кассационный суд, отменяя решения судов первой и второй инстанции, не отрицая факт нарушения земли, использовал предлог, что методика не предусматривает таких оснований для расчета вреда.

Фактически, мол, имело место замешивание глины и гумусированного плодородного слоя, а в методике указано - перекрытие плодородного слоя. Фермер законопослушен - все 229 миллионов, до копейки, не дожидаясь судебных приставов, тут же добровольно возвращает «Газпром трансгаз Ставрополь». Смирившись с потерями на оплату проекта и ожидая начала работ по восстановлению его земли. Надеясь, что будут восстанавливать по его проекту. Ведь решение суда от 2013 года никто не отменял.

Еще несколько лет (!) проходит - газовики так и не начинают восстанавливать землю. Будто и нет решения суда. За это время фермер дважды обращается в суд с заявлением о наложении штрафа на должника за длительное невыполнение общеобязательного решения суда. В апреле 2017 года Арбитражный суд РСО - Алания (через 6 лет после нарушения газовиками закона!) удовлетворяет его требования и налагает на «Газпром трансгаз Ставрополь» 100-тысячный штраф за неисполнение решения. Понятно, что такой штраф ушел не Тебиеву, а в федеральный бюджет.

И только к декабрю 2017 года «Газпром трансгаз Ставрополь» проводит работы по восстановлению. Но заказывает свой проект, а в нем вопреки решению суда указано, что восстанавливать надо не 16,2 гектара, а всего 3. Вот оно их и восстановило, вывезя нарушенный слой и завезя на его место новый.

Жалобы фермера в суд и властям района никакого результата не дали, администрация, похоже, просто дрогнула перед монополистом и подписала акт о принятии земли, закрыв глаза на то, что восстановлено было в пять раз меньше, чем предписал суд.

На сегодняшний день оставшаяся земля площадью 13,2 гектара так и остается не восстановленной. Фактически выведена из севооборота. Кстати, при так называемом «восстановлении» 3 гектаров газовики вывезли своим транспортом испорченную землю на околицу близлежащей казачьей станицы Терской. Рассыпали десятки тысяч тонн минерального грунта (глина, как признал ее суд) поверх плодородной земли, где пасется скот станичников. Даже толком не разровняв. Попросту загубили пастбище, которым казаки пользовались столетиями.

В итоге оказалось, что площадь нарушенных земель в районе не уменьшилась, а только увеличилась. Такое «восстановление» нарушает все экологические нормы и должно было повлечь наложение больших административных штрафов на виновников. Но этот факт был оставлен без какой-либо реакции со стороны администрации района, Россельхознадзора и даже прокуратуры республики. Теперь на пастбище растут амброзия, белоголов и другие несъедобные для животных сорняки, а станичники устали по этому поводу жаловаться куда только можно.

Встречная атака

В мае 2018 года один из заместителей председателя правительства РСО - Алания проводит совещание с участием газовиков, Тебиева и администрации района. С повесткой о необходимости восстановления земли и исполнения решения суда. Власть напоминает, что споры спорами, но землю - это не меньшее, чем газ, достояние страны - надо вернуть в сельскохозяйственный оборот.

Но газовики в который раз пропустили все эти законные требования мимо ушей. Наоборот, с этого момента они начинают делать все, чтобы тема восстановления земли была закрыта раз и навсегда. Без восстановления этой самой земли. Начинают правдами и неправдами гнобить фермера, более того, пытаются забрать у него ту самую землю, которая и является предметом спора. И странным образом власть, в том числе и судебная, вдруг начинает им в этом всячески подыгрывать, а то и прямо помогать.

«Газпром трансгаз Ставрополь» вдруг обращается в суд с иском о взыскании с Тебиева 13 миллионов рублей неосновательного обогащения, полученного им якобы в результате пользования взысканными по решению суда 229 миллионами. По закону, действительно, если лицо в отсутствие законных оснований получает деньги, то за каждый день такого их нахождения с него взыскивается определенный процент.

Однако в нашем случае документально подтверждено, что эти деньги фермер взыскал по испол нительному листу вступившего в законную силу решения суда. То есть законные основания были, на момент получения средств в декабре 2014 года исполнительный лист и решение суда являлись действующими и согласно АПК РФ не просто могли быть исполнены, но обязательно должны были быть исполнены. К тому же, деньги Тебиев в оборот не пускал. На момент взыскания решение суда находилось в силе, не было отменено, судебного акта и иного законного основания, обязывающего Тебиева возвращать или не взыскивать деньги, не существовало.

Это было признано коллегией из трех судей апелляционной инстанции. Но кассационная инстанция - уже упоминавшийся Арбитражный суд Северо-Кавказского округа - решение отменила и взыскала с Тебиева 13 миллионов рублей. Не сославшись, кстати, в тексте своего постановления ни на одну норму закона.

Получилось так, что Тебиев исполнил решение суда, и за это тот же суд взыскал с него 13 миллионов. Со счета Тебиева на счет газовиков указанные 13 млн рублей во исполнение решения суда сразу же перечислены. Газовики в итоге получили свои 229 миллионов обратно, да еще и проценты за их пользование. При этом землю не восстановили, решение суда от 2013 года не исполнили. Тебиеву, за исключением двух первых лет, упущенную выгоду не возместили, и еще и обогатились. Так кто же «неосновательно» пострадавший в этой ситуации? Пока им является Тебиев.

Дальше - больше. Тебиев продолжает жаловаться, требует, чтобы восстановление происходило в полном объеме? На основании его проекта, который изготовила научная организация и одобрило управление Росреестра, зарегистрировав его в официальном порядке в фонде данных землеустройства? Выведем и его, и его проект из игры!

Газовики вдруг подают в полицию и республиканское управление ФСБ заявление о том, что некое лицо по всей линии газопровода делало подкопы, чем создавало угрозу взрыва газопровода. Террористическая угроза! Понятно, показывают на Тебиева. Мол, он злодей. Тот теперь вынужден доказывать, что не верблюд. Указывает в своих объяснениях в частности на то, что заявление от имени «Газпром трансгаз Ставрополь» написано юристами, которые под роспись накануне получили от Тебиева заказанный и оплаченный им проект восстановления земли (по предписанию суда об обмене проектами).

Они прекрасно знали, что не террористы делали «подкопы» и «закладки взрывчатки», а земельные эксперты, которые отразили в проекте GPS-координаты каждой «закопки». Они изучали состав нарушенной земли и доказали, что восстанавливать нужно всю площадь 16,2 гектара на глубину до 70 сантиметров почвенного слоя. И об этом в проекте сказано. Уголовное дело «о терроризме», естественно, возбуждено не было. Но и для тех в «Газпром трансгаз Ставрополь», кто подписал заведомо ложный донос, никаких последствий не наступило.

Подавались еще и другие заявления о привлечении Тебиева к уголовной ответственности. В одном случае руководитель «Газпром трансгаз Ставрополь» Завгороднев А. В. настрочил в ОБЭП, в прокуратуру, в УВД республики о том, что Тебиев мошенническим путем инициировал судебные разбирательства. В другом - будто он подделал документы администрации Моздокского района, что газопровод проходит по его границам (не зря мы выше написали, что сами газовики были инициаторами прокладки по участку Тебиева). Третье заявление вообще было абсурдным: что Тебиев вступил в сговор с судьями апелляционной инстанции (!) и должностными лицами правительства республики, администрации района и «похитил» большие деньги «Газпром трансгаз Ставрополь»…

Но каждый раз проверки правоохранителей заканчивались тем, что устанавливалось: газовики сами формировали документы по прокладке газопровода и сами вовлекли Тебиева в этот спор. Обвинения безосновательны, события преступления нет.

Еще одно заявление, которое подало ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» - о том, что Тебиев сфальсифицировал межевой план на свой земельный участок. Но и эта проверка показала, что к изготовлению межевого плана фермер никакого отношения не имел и никакой фальсификации не совершал.

В общем, правоохранители в действиях Тебиева никаких нарушений закона не устанавливают, заявления газовиков ничем не подтверждаются, оказываются заведомо голословными и направлены не на защиту своих прав, а на преследование неугодного, добивающегося исполнения решения суда фермера. Но те же правоохранители газовиков к ответственности за ложные заявления так и не привлекли. Хотя по закону обязаны были. Такая безнаказанность не могла не подтолкнуть их к более решительным и совсем уже беспардонным действиям.

Нет земли - нет проблемы?

Чтобы решить, наконец, «проблему Тебиева» кардинально, чувствуя поддержку со стороны суда и власти, руководство «Газпром трансгаз Ставрополь» надумало вообще лишить непокорного фермера права требовать восстановления земли. Решено было «перекроить» границы участка Тебиева так, чтобы злосчастные 16,2 гектара оказались за пределами его участка. Что, как думалось газовикам, открывало бы возможность в дальнейшем пересмотреть решение суда от 2013 года по вновь возникшим обстоятельствам. Мол, истец не должный.

Фото Виктора Гусейнова.

Рождается долгоиграющая комбинация. Газовики сначала заказывают новый межевой план на участок Тебиева, оплачивают его изготовление. В новом плане границы участка вдруг оказались сдвинуты таким образом, что газопровод больше не пролегает по нему. Уговорили собственника земли - администрацию Терского сельского поселения (в составе Моздокского района) в лице главы подать этот межевой план в кадастровую палату. Таким нехитрым образом границы участка были изменены. То есть газовики за свой счет создали межевой план на участок Тебиева, втайне от самого Тебиева, что по закону просто недопустимо. Также втайне от него подали межевой план в Росреестр для регистрации и изменили границы участка.

Тебиев узнает обо всех этих проделках недругов спустя три месяца совершенно случайно. Естественно, он обжаловал в суд действия Росреестра, принявшего на исполнение новый межевой план. Мало того, что им неверно установлены границы, так еще и изменен вид участка с «единое землепользование» на «многоконтурный», что законом не допускается. Росреестр, поняв очевидность ошибки, тотчас восстановил прежние границы участка Тебиева. Так что в искаженном виде границы просуществовали всего лишь три месяца - с начала января по конец марта 2016 года.

Но газовиков это не остановило. Если в дверь не получается, можно в окно. Получив ответ Росреестра об откате границ обратно, они обращаются в Арбитражный суд РСО - Алания. Предмет иска тот же: изменение границ участка Тебиева (дело А61-3235/2016). В качестве доказательств используют старые, недействующие, выписанные на два года ранее получения Тебиевым участка в аренду, декларативные описания участков.

Несмотря на заявления Тебиева, суд первой инстанции иск газовиков удовлетворил и своим решением в 2018 году установил новые границы участка. С этого момента газопроводы (на бумаге, естественно) больше не находятся в границах его участка, а идут по земле общего пользования.

Новые границы участка просто абсурдны. Противоречат всем землеустроительным нормам и правилам. Суд так установил новые границы, что участок наложился на границы соседних землепользователей (федеральной научной организации - Российской Академии наук и смежного фермера на сотни метров в длину и тысячи квадратных метров площади).

Апелляционная инстанция, куда обратился Тебиев, это решение по существу отменила и восстановила старые границы. Но кассационная инстанция (Арбитражный суд Северо-Кавказского округа) ее постановление отменил в угоду газовикам.

Еще один интересный момент в этом деле. Повод для обращения газовиков в суд был вымышленный - якобы они не имеют возможности поставить на учет наземные сооружения. О действительной же цели - о подземных газопроводах, над которыми была уничтожена земля - ни слова.

Чтобы прекратить спор, Тебиев в ходе процесса обратился в администрацию Моздокского района и попросил разделить его участок на две части: первую, на которой он занимается сельхоздеятельностью, и вторую, в которой располагаются наземные объекты и сооружения газовиков площадью около 7,6 гектара. Администрация просьбу выполнила, выделенный участок с объектами газовиков вывела из его пользования.

Таким образом, Тебиев еще до вынесения судом окончательного решения добровольно отказался от аренды спорного участка, от претензий по нему и даже от получения каких-либо компенсаций. Надоело, не хотел уже больше ни споров, ни выгод от этой части земли. Такой поворот согласно закону лишал газовиков возможности предъявления каких-либо претензий к фермеру, ведь он перестал быть землепользователем этой части земли, а значит, и ответчиком. АПК РФ в таких случаях обязывает суд прекратить исковое производство. Но Арбитражному суду в нашем случае АПК не указ: он отказался признавать раздел участка и продолжил разбирательство, указав в своем решении, что вырезанный участок принадлежит Тебиеву.

Тебиев обратился в Росреестр, и тот указал обратное: выделенный участок Тебиеву не принадлежит, и распоряжаться им он не вправе. Так кому верить? Это уже смешно. Напомню, что на этом участке 7,6 га располагаются все объекты газовиков, и лишь в случае его принадлежности Тебиеву суд может продолжать разбирательство против него как надлежащего ответчика, в противном случае требования газовиков удовлетворены быть не могут.

Суд в решении от 13.08.2018 года указал, что выделенный участок 7,6 га входит в состав единого землепользования Тебиева, и сведения о нем необходимо аннулировать, но с 4 августа 2017 года этот участок 7,6 га по данным ЕГРН являлся отдельным самостоятельным участком с собственным кадастровым номером (15:01:0000000:1796), в отношении которого зарегистрированные права Тебиева отсутствовали, он не входил в состав единого землепользования Тебиева на протяжении более года к моменту вынесения решения суда. Этот участок площадью 7,6 га относился к ведению района, и только в исковом производстве к району суд мог его аннулировать, но никак не к Тебиеву, который никакими полномочиями в отношении участка уже не располагал.

Исходя из этого, Росреестр при последующем исполнении решения суда не вправе был аннулировать сведения о границах участка 7,6 га, так как в решении суда было указано о нем, как о входящем в состав участка ответчика, но он в его состав не входит. Получилось так, что Росреестр аннулировал не тот участок, о котором указано в решении суда.

В итоге суд по делу А61-3235/2016 года установил новые границы участка Тебиева, вырезав из его прежней площади не только спорный участок (7,6 гектара), на котором располагались наземные объекты, но и (предсказуемо) ту часть его участка, на которой пролегали подземные газопроводы (включая нарушенные 16,2 гектара). Всего же суд забрал у него 80 гектаров.

И еще один важный момент: обременение в виде аренды 1105 гектаров земли, включая и участок под газопроводом, с 2006 года по настоящее время зарегистрировано за Тебиевым. Изменив границы участка, суд не снял обременение, не изменил площадь аренды и не изменил договор аренды. По большому счету, и не мог все это изменить, так как газовики к участку и чужому договору не имеют никакого отношения.

Ведь «Газпром трансгаз Ставрополь» не является ни его владельцем, ни его арендатором. Он вообще в данном судебном споре был, говоря юридическим языком, не должным истцом. Законом предусмотрено, что истец должен спорить только за свои права на спорное имущество. То есть истец может просить суд взыскать спорное имущество в свою, а не в чью-либо, пользу. Но в данном деле получилось так, что часть земельного участка выбыла из границ участка Тебиева и не была передана в пользование истцам-газовикам. Это значит, что иск удовлетворен незаконно.

При переходе земли от одного лица другому Федеральный закон 218-ФЗ предусматривает переход земли к конкретному владельцу. Но в данной ситуации никто не принял спорную землю и не мог ее принять, так как обременение в виде зарегистрированного Росреестром договора аренды - не отменено, а значит, осталось за Тебиевым, так как перемещение (изменение) границ не влечет прекращения обременения.

Постановление Пленума ВС РФ № 10/22 указывает, что в негаторном иске истец вправе действовать только в своих интересах и получать спорное имущество в свое пользование. В данном же случае суд удовлетворил иск в пользу не истца, просто перенес границы участка фермера, правообладателем которого истец не является. В связи с этим суд не передал «высвободившуюся» землю никому, что создает абсурдную ситуацию. Собственник земли - районная администрация, но пользователь этого конкретного участка теперь до конца неясен. Участок просто повис в воздухе. Газовикам это на руку, но муниципалитет теперь не получает денег за аренду.

Судом не отменен договор аренды (обременение в виде аренды) от 2006 года, а значит, Росреестр обязан при переносе границ сохранить обременение в виде аренды всей площади согласно договору.

Все запуталось окончательно

Теперь, ввиду такого «мудрого» решения суда, буквально по живому вырезавшего у Тебиева свыше 80 гектаров, газовики вряд ли думают о восстановлении 13,2 гектара. Хотя решение суда 2013 года о восстановлении всех 16,2 гектара не отменено и обязанность восстановления следует исполнять, в чьем бы пользовании ни находился участок, ведь земля 13,2 га - государственная. Такое разъяснение им дал и суд! Но газовики продолжают бесхозяйственно относиться к чужой земле. Строптивого фермера убрали, а с остальными разберемся. Они наглядно показали свой административный и судебный ресурс другим фермерам. Чтобы даже не думали жаловаться, как Тебиев. И как бы сказали: ничего, кроме потерь - финансовых, земельных, репутационных - вы не получите.

Фото Дмитрия Ахмадуллина

Но дальше было еще интереснее. Управление Росреестра по республике, как ему и предписывалось, исполнило решение суда: внесло изменения в сведения о границах участка Тебиева, выдало об этом выписку из ЕГРН. Но сразу же возникли пересечения со смежными землепользователями, появилась запрещенная Земельным кодексом РФ чересполосица и изломанность линий, пересечение границ. Установление новых границ по решению суда, как уже сказано выше, повлекло включение в границы участка Тебиева федеральных земель Росакадемии наук, Надтеречного водного канала, земель других фермеров. Исполнение решения суда повлекло нарушение закона. Что может быть абсурднее?

Тебиев пишет жалобу в федеральный Росреестр. Просит поправить региональное управление по РСО - Алания, обязать его по закону исполнить решение суда. Ссылается на нормы закона, запрещающие Росреестру исполнять такие решения суда о земле, которые нарушают границы посторонних лиц, о которых в судебном решении нет упоминания. Росреестр РФ отвечает, что поручит своему управлению в РСО - Алания провести проверки. Потом еще одно такое же письмо и еще один такой же ответ. Но до сего дня ни проверок, ни мер не принято. Да и Тебиеву о результатах рассмотрения его жалобы не сообщено.

Интересный момент. Управление Росреестра исполнило решение суда еще восемь месяцев назад, исправив в ЕГРН сведения о местоположении и координаты границ. Но до сих пор(!), в нарушение закона, не изменяет публичную кадастровую карту на своем официальном интернет-портале, который общедоступен каждому гражданину. Обычно такое изменение происходит в течение нескольких дней после внесения изменений в реестр ЕГРН.

Почему бы это? Не потому ли, что, если изменит карту в соответствии с решением суда, то сразу выявятся пересечения границ участков? И тогда уже незаконность действий Росреестра по исполнению неисполнимого решения суда станет в буквальном смысле слова наглядной.

Уже одно это говорит о том, что решение суда является неисполнимым, его исполнять республиканское Управление Росреестра не имело права, это прямо запрещено законом.

Согласно письму «ФКП Росреестра» от 09 марта 2016 года N 10-0798-КЛ, цитируем, «исполнение решения суда, то есть внесение соответствующих сведений/изменений в ГКН, органом кадастрового учета не должно приводить к нарушению требований действующего законодательства, в частности, Закона о кадастре, а также прав и законных интересов других лиц (правообладателей смежных земельных участков и т. д.) (например, если внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка приведет к пересечению его границ с границами смежных земельных участков)».

И еще один важнейший момент. Газовики, подавая иск, требовали восстановить положение, которое, якобы, существовало изначально, до нарушения их прав, и просили суд установить границы участков в «прежнем» виде.

Но в прежнем виде эти участки никогда не существовали и не могли существовать. Хотя бы потому, что эти участки, чьи границы теперь пересекаются по новому решению суда, были сформированы более 70 лет назад в естественных границах, которыми являются мелиоративные лотки, дороги и лесополосы. Протяженность границ составляет 5 - 7 километров. Эти участки всегда принадлежали отдельным хозяйствам. Их «прежний» вид - такой, какими взял в аренду Тебиев. Однако при сдвиге границ так, как указал суд, произошло пересечение и захват чужих земель. Такого никогда с этой землей не было, да и не могло быть.

Также Росреестр, как и любое другое лицо, обязан согласно закону исполнять решение суда неукоснительно и буквально. Участок Тебиева зарегистрирован в ЕГРН как «единое землепользование», а в решении суда указано изменить границы участка с видом «единое землепользование - многоконтурный». Но в законодательстве не предусмотрен такой вид участка как указал суд в своем решении. А если участок Тебиева не имеет таких характеристик, то исполнение решения суда не должно его касаться.

В общем, еще одно доказательство в пользу того, что такое решение суда противоречит федеральному закону и нарушает права третьих лиц, а значит - не исполнимо. Со всеми вытекающими по закону последствиями.