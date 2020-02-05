2020-02-05T18:06:42+03:00
Общество

"Меня сносило, я не мог двигаться": в Мадагаскаре абориген спас тонущего художника из России

За доброту коренного жителя Заур Георгиев придумал для его судна уникальную роспись [фото]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Заур Георгиев со Стеном - мадагаскарским аборигеном, спасшим егоЗаур Георгиев со Стеном - мадагаскарским аборигеном, спасшим егоФото: Личный архив героя публикации
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Русские морозы художник Заур Георгиев в этом году решил пережить в Мадагаскаре. Непривычная зимовка для парня из Северной Осетии. Правда, поездка на остров могла стать для него последней - Заур чуть не утонул. Спас молодого человека местный житель. Корреспондент "КП - Северный Кавказ" пообщался с художником и выяснил обстоятельства происшествия.

Заур и его богемная компания из Северной Осетии Фото: СОЦСЕТИ

Заур и его богемная компания из Северной ОсетииФото: СОЦСЕТИ

"СТЕН ПЕРЕПЛАВЛЯЕТ ЧЕРЕЗ СТИКС"

Идея посетить Мадагаскар появилась у Заура осенью 2019 года. Вместе с друзьями по творческой лаборатории "Портал" он сходил на лекцию известного в интернете путешественника Антона Кротова. Мужчина побывал в двухстах странах и говорил о приемлемых вариантах зимовки в теплых краях.

- Спустя 20 минут из лектория вышел с горящими глазами Абе (один из основателей "Портала" Альберт Тогоев - прим.ред.) и сказал: "Мадагаскар! Поехали на зиму на Мадагаскар", - рассказываем нам Заур.

Изначально парни не придавали этому особого значения. Азарт был, но возможностей не особо много. Но через месяц крупная организация заказала у них масштабную роспись стен, и появились деньги. А через два ребята приземлялись в Антананариву, столицу Мадагаскара.

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"Музыки добрее я не слышал"
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Сначала путешествие шло буднично, размеренно. Как и принято в теплых странах, компания изучала цены, обстановку, закупалась нужным и вечерами выпивала. Новый Год парни праздновали с украинской семьей и борщом. Почти как на Родине!

- К нам приплывал тип на лодке "Потемкин" и час пел. Музыки добрее я не слышал, - писал Заур. После этого они стали часто плавать на лодках. Тогда друзья впервые узнали о Стене.

zaur_gergityzaur_gergity
"Стен переправляет через Стикс"
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СТЕН ВОЗВРАЩАЕТ ЧЕРЕЗ СТИКС

Трагедия едва не случилась в середине января. Парни катались на байках по острову Сент-Мари. На одном из мысов они остановились, чтобы отдохнуть и искупаться. Все было хорошо, пока Заур не выбился из сил.

- В какой-то момент я понял, что меня уносит течение быстрее, чем я плыву к берегу, - вспоминает парень. - Рядом никого нет. Мышцы забились, не могу пошевелиться. Я стал жутко паниковать и непроизвольно сделал несколько глотков воды. Но тут появляется лодка и чёрный парень.

Берег Мадагаскара Фото: Личный архив героя публикации

Берег МадагаскараФото: Личный архив героя публикации

Этим черным человеком оказался Стен. Несколько дней назад он переправлял компанию с острова на остров, а теперь, увидев утопающего, подплыл к нему. Заур схватился за протянутое весло, и абориген притянул россиянина к бортику лодки. Сил недоставало даже на то, чтобы взобраться. Поэтому он так и проплыл до берега - обхватив стенку спасительного челна.

Художнику невероятно повезло. В это время Стен безмятежно плыл домой, в рыбацкую деревушку на острове Илонат. После этого случая группа туристов из Северной Осетии переехала из более-менее цивилизованной столицы туда, поближе к другу-аборигену.

Заур со Стеном Фото: Личный архив героя публикации

Заур со СтеномФото: Личный архив героя публикации

ПЛАТА МАДАГАСКАРСКОМУ "ХАРОНУ"

Заур и его друзья не могли оставить без внимания подвиг Стена. Тем более, теперь каждый день, хотя бы раз в сутки, они виделись и весело проводили время.

- Переправляя людей и грузы между островами, проплывая мимо нашего бунгало утром или в обед, он обязательно заглядывал поздороваться и выкурить с нами сигарету. Рассказывал о местном быте, кормил сырыми устрицами, помогал добывать лангустов, - писал Заур в своем Instagram-аккаунте. Через четыре дня парни предложили Стену перекрасить его ветхое мини-судно, а он не стал отказываться.

Стена с обновленной лодкой Фото: Личный архив героя публикации

Стена с обновленной лодкойФото: Личный архив героя публикации

Лодку переименовали в честь острова, на котором жили осетинские путешественники - "ILe Aux Nattes". В переводе с французского - "остров с циновками". Звучит не так героически, как могло быть, но романтично. И выглядит водный транспорт теперь привлекательно.

Как русские туристы красили лодку для аборигена из Мадагаскара.Видео: Instagram-аккаунт Заура Георгиева

ИСТОЧНИК KP.RU

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