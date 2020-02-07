2020-02-07T15:00:55+03:00
Происшествия

«Выкололи глаза и порезали морду»: замученную в Чечне собаку поставили на лапы в Москве

Добродушное животное восхищает врачей и волонтеров [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Собаку назвали АйрисСобаку назвали Айрис
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В Чечне неизвестные изувечили и бросили умирать бездомную собаку. Без глаз, с глубокими ранами на морде та лежала на улице в ожидании смерти. Зрелище не для слабонервных:

В Чечне живодеры выкололи собаке глаза.

Собаку заметили местные волонтеры и отправили в Москву. Она ни разу даже не рыкнула.

Изувеченная добродушная собака у врачей.

«В Чечне животным не помочь», - объясняет «КП-Северный Кавказ» 18-летняя общественница Замира. Собаку осмотрели офтальмолог и хирург. «Выкололи глаза и порезали морду», - ужаснулись в столице. Все манипуляции врачей страдалица спокойно терпела.

Люди в ужасе от произошедшего. Собака очень добрая и ласковая.

Люди в ужасе от произошедшего. Собака очень добрая и ласковая.

Кроме прочего, врачи нашли у нее перелом лобной кости, множественные раны на голове, глубокую проникающую рану в носовую кость.

Из Чечни собаку увезли лечить в Москву. Она уже сама ходит.

В Москве собаку назвали Айрис. Ей уже зашили и почистили все раны. Говорят: «Она может жить полноценной счастливой жизнью даже с учётом того, что видеть никогда не будет».

- Вполне самостоятельна. Ходит, кушает, общается. Так что при должном уходе ни она, ни ее семья эту ее особенность замечать даже не будут, - отмечают волонтеры.

Собака небольшая, весит всего 12 кг. По характеру — домашний котенок. Кроткая, нежная, послушная. Общественники надеются найти ей доброго хозяина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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