Показательные выступления чемпионата четырех континентов по фигурному катанию 2020: видео лучших прокатов

В Сеуле подходит к концу чемпионат четырех континентов. Уже известны имена лучших одиночниц турнира, а также спортивных и танцевальных пар. 9 февраля в 5:30 мск медали разыграют мужчины, после чего в 11:30 начнутся показательные выступления чемпионата четырех континентов по фигурному катанию 2020. Видео номеров опубликует сайт kp.ru.

ЖЕНЩИНЫ

В отсутствии россиянок главной соперницей Рики Кихиры была она сама. Японка откаталась чисто, выиграла обе программы с суммой 232,34 балла и как итог — победа с отрывом почти в 10 баллов. Ставшая второй кореянка Ен Ю на сотые балла опередила американку Брэди Теннелл (223,23 балла против 222,97).

ПАРНОЕ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Предсказуемо, но не без труда победили пятикратные (теперь уже шестикратные) чемпионы турнира Вэньцзин Суй и Цун Хань. Китайская пара шла третьей после короткой программы. Проигрывая лидерам из Канады Кирстен Мур-Тауэрс и Майклу Маринаро три балла, в произвольной программе Суй и Хань значительно их опередили и в сумме заработали 217,51 балла. Серебро завоевали китайцы Чэн Пэн - Ян Цзинь (213,29), а канадцам пришлось довольствоваться бронзой (201,80).

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ

В этой дисциплине никаких сюрпризов не произошло — на пьедестал поднялись американцы и канадцы. За всю историю соревнований медали завоевывали только представители этих стран, за исключением 2018 года, когда бронзу взяли японцы. На этот раз лучшими стали Мэдисон Чок — Эван Бейтс из США (213,18 балла), их земляки Мэдисон Хаббел и Захари Донохью заняли третье место (208,72), серебро у дуэта из Канады Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (210,18).

МУЖЧИНЫ

Юдзуру Ханю все ближе к тому, чтобы стать первым среди одиночников обладателем так называемого Супершлема в фигурном катании, т. е. выиграть крупные международные юниорские турниры (чемпионат мира и финал Гран-при) и четыре на взрослом уровне: чемпионат мира, финал Гран-при, Олимпиаду и чемпионат четырех континентов — именно эти соревнования единственные, которые никак не покорятся Ханю. Ради победы он вернулся к «золотым» олимпийским программам и не прогадал. В короткой программе японец больше, чем на балл, улучшил собственный мировой рекорд (111,82). Второй результат (95,83) показал китайский фигурист Боян Цзинь, на третьем месте идет Джейсон Браун из США (94,71).