Показательные выступления чемпионата четырех континентов по фигурному катанию 2020: видео лучших прокатов
В Сеуле подходит к концу чемпионат четырех континентов. Уже известны имена лучших одиночниц турнира, а также спортивных и танцевальных пар. 9 февраля в 5:30 мск медали разыграют мужчины, после чего в 11:30 начнутся показательные выступления чемпионата четырех континентов по фигурному катанию 2020. Видео номеров опубликует сайт kp.ru.
ЖЕНЩИНЫ
В отсутствии россиянок главной соперницей Рики Кихиры была она сама. Японка откаталась чисто, выиграла обе программы с суммой 232,34 балла и как итог — победа с отрывом почти в 10 баллов. Ставшая второй кореянка Ен Ю на сотые балла опередила американку Брэди Теннелл (223,23 балла против 222,97).
ПАРНОЕ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Предсказуемо, но не без труда победили пятикратные (теперь уже шестикратные) чемпионы турнира Вэньцзин Суй и Цун Хань. Китайская пара шла третьей после короткой программы. Проигрывая лидерам из Канады Кирстен Мур-Тауэрс и Майклу Маринаро три балла, в произвольной программе Суй и Хань значительно их опередили и в сумме заработали 217,51 балла. Серебро завоевали китайцы Чэн Пэн - Ян Цзинь (213,29), а канадцам пришлось довольствоваться бронзой (201,80).
ТАНЦЫ НА ЛЬДУ
В этой дисциплине никаких сюрпризов не произошло — на пьедестал поднялись американцы и канадцы. За всю историю соревнований медали завоевывали только представители этих стран, за исключением 2018 года, когда бронзу взяли японцы. На этот раз лучшими стали Мэдисон Чок — Эван Бейтс из США (213,18 балла), их земляки Мэдисон Хаббел и Захари Донохью заняли третье место (208,72), серебро у дуэта из Канады Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (210,18).
МУЖЧИНЫ
Юдзуру Ханю все ближе к тому, чтобы стать первым среди одиночников обладателем так называемого Супершлема в фигурном катании, т. е. выиграть крупные международные юниорские турниры (чемпионат мира и финал Гран-при) и четыре на взрослом уровне: чемпионат мира, финал Гран-при, Олимпиаду и чемпионат четырех континентов — именно эти соревнования единственные, которые никак не покорятся Ханю. Ради победы он вернулся к «золотым» олимпийским программам и не прогадал. В короткой программе японец больше, чем на балл, улучшил собственный мировой рекорд (111,82). Второй результат (95,83) показал китайский фигурист Боян Цзинь, на третьем месте идет Джейсон Браун из США (94,71).
ИСТОЧНИК KP.RU