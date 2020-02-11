«Деньги зарабатывал крановщиком»: 25-летний борец из Дагестана сломал шею на «Кубке мира»

На «Кубке мира по грэпплингу» в Санкт-Петербурге тяжелейшую травму получил борец из Дагестана. Неудачный прием едва не убил 25-летнего Пайзутдина Алиева:

ШОКИРУЮЩИЕ КАДРЫ! Борец сломал шею из-за неудачного приема.

Видим, что из-за неудачного приема спортсмен жестко падает на шею. Слышен даже хруст.

Как узнала «КП-Северный Кавказ» в Министерстве спорта Республики Дагестан и в Федерации грэпплинга, Алиев родом из села Эрпели Буйнакского района. Его семья проживает в пригородном поселке Шамхал. Но последние несколько лет парень жил в Санкт-Петербурге.

Подробнее о произошедшем «КП» рассказал тренер Алиева:

- Он новичок. Тренировался у меня полгода, - поделился Каир Закиев. - Пайзутдин зарабатывал деньги крановщиком, не спортом. Хотя параллельно занимался и боксом. Парнишка-работяга, что могу сказать. Чемпионат был официально зарегистрированным, но коммерческим. До этого он выиграл аналогичные соревнования.

В больницу Санкт-Петербурга уже приехала мать из ДагестанаФото: СОЦСЕТИ

Сейчас спортсмен-любитель находится в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Джанелидзе. Алиеву диагностировали перелом позвоночника в шейном отделе и сильный ушиб.

- Врачи дают неутешительные прогнозы. Все зависит от организма. Может, только руки будут двигаться. Может, нет. Все зависит от послеоперационного периода, - добавил тренер Каир Закиев.

Мама Пайзутдина уже прилетела из Дагестана к сыну. Вместе с тренером они сейчас в больнице.