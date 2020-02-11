2020-02-11T17:48:28+03:00
Происшествия

«Деньги зарабатывал крановщиком»: 25-летний борец из Дагестана сломал шею на «Кубке мира»

Тренер рассказал «КП-Северный Кавказ» о жизни Пайзутдина Алиева и его состоянии [осторожно, шокирующие кадры]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Парень выжил, но останется инвалидомПарень выжил, но останется инвалидом
Изменить размер текста:

На «Кубке мира по грэпплингу» в Санкт-Петербурге тяжелейшую травму получил борец из Дагестана. Неудачный прием едва не убил 25-летнего Пайзутдина Алиева:

ШОКИРУЮЩИЕ КАДРЫ! Борец сломал шею из-за неудачного приема.

Видим, что из-за неудачного приема спортсмен жестко падает на шею. Слышен даже хруст.

Как узнала «КП-Северный Кавказ» в Министерстве спорта Республики Дагестан и в Федерации грэпплинга, Алиев родом из села Эрпели Буйнакского района. Его семья проживает в пригородном поселке Шамхал. Но последние несколько лет парень жил в Санкт-Петербурге.

Подробнее о произошедшем «КП» рассказал тренер Алиева:

- Он новичок. Тренировался у меня полгода, - поделился Каир Закиев. - Пайзутдин зарабатывал деньги крановщиком, не спортом. Хотя параллельно занимался и боксом. Парнишка-работяга, что могу сказать. Чемпионат был официально зарегистрированным, но коммерческим. До этого он выиграл аналогичные соревнования.

В больницу Санкт-Петербурга уже приехала мать из Дагестана Фото: СОЦСЕТИ

В больницу Санкт-Петербурга уже приехала мать из ДагестанаФото: СОЦСЕТИ

Сейчас спортсмен-любитель находится в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Джанелидзе. Алиеву диагностировали перелом позвоночника в шейном отделе и сильный ушиб.

- Врачи дают неутешительные прогнозы. Все зависит от организма. Может, только руки будут двигаться. Может, нет. Все зависит от послеоперационного периода, - добавил тренер Каир Закиев.

Мама Пайзутдина уже прилетела из Дагестана к сыну. Вместе с тренером они сейчас в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Ставрополье живодера с лисой на капоте нашли и наказали
Полиция Ставрополя задержала пранкера, катавшегося на полу магазина в трусах
Лучшим бойцом мира признали Хабиба Нурмагомедова
Гимнастки из Минвод завоевали 13 медалей
Известная секс-скандалами блогерша в хиджабе ударила прохожего ножом
На мирового судью завели уголовное дело за обман директора школы в Дагестане
В Ставрополе губернатор призвал чиновников работать лучше и быстрее
23-летний племянник Рамзана Кадырова возглавил Совбез Чечни
Уток на Ставрополье посадят на диету, чтобы справиться с их ожирением
В Ставрополе бизнесмен скрыл от налоговой больше 18 миллионов рублей
Более 1,5 тысячи семей в Ставрополе получили выплаты на первенцев
В Ставрополе выясняют, откуда у замначальника полиции 9 млн на ремонт дома
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 7,9%
16-летняя ставропольчанка скончалась, принимая ванную дома
На Северном Кавказе щенок едва не погиб на трассе, охраняя мертвую собаку
Больше всех ипотечных кредитов в СКФО в 2019 году выдали ставропольцам
Ставропольского пенсионера «развели» на 100 тысяч рублей
В Ставрополе превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ
Пьяный ставрополец на легковушке въехал в забор, погиб его пассажир
Труп мужчины нашли при пожаре на Ставрополье
Эвелина Бледанс хотела «придушить» ставропольчанку, пожелавшую смерти ребенку-инвалиду
Глава Ставрополья назвал варварством выходку с телом лисы на капоте
В Ставрополе осудят банду, похитившую 16 млн рублей из банкоматов