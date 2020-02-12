2020-02-12T11:14:08+03:00
Общество

Прокуратура отменила запрет женщинам посещать самый большой на Кавказе бассейн

Прокурор Каспийска Шамиль Магомедов отказался возбуждать дело в отношении руководства спорткомплекса
Антон ШАПОВАЛОВ
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Случай вызвал широкий резонанс в странеСлучай вызвал широкий резонанс в стране
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Прокуратура Каспийска разрешила женщинам посещать самый большой на Кавказе бассейн, который входит в спорткомплекс "Анжи-Арены". Но прокурор города отказался возбуждать уголовное дело против руководства организации. Об этом сообщила активистка Светлана Анохина, которая отправляла запрос в прокуратуру.

- В адрес генерального директора ООО "Техспортсервис" внесено представление об устранении выявленных нарушений федерального законодательства. Ход и результаты рассмотрения находятся на контроле прокуратуры города, - говорится в ответе ведомства.

Нарушения статьи 5.62 КоАП (дискриминация) в действиях организации не нашли.

Ответ прокуратуры

Ответ прокуратуры

Напомним, SMM-специалисты бассейна опубликовали в социальных сетях новость о том, что с 20 января они запрещают женщинам ходить к ним. Случай вызвал ажиотаж среди активистов.

- К сожалению, в женские дни практически не было посетителей, именно поэтому после тщательного анализа и оценки было принято непростое решение, что оставлять женские дни в нашем бассейне нецелесообразно. Мы просим вас отнестись с понимаем к нашему решению, - объяснили свой поступок в пресс-службе "Анжи-Арены". Запрет не распространялся на второй бассейн, чуть поменьше, отметили представители спорткомплекса. Очень долгое время Instagram-аккаунт общества был закрыт, но сейчас он открыт для всех.

Согласно описанию на сайте, длина самого большого на Северном Кавказе бассейна - 50 метров.

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Решение вступило в силу с 20 января (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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