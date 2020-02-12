«Строгий режим с шашлыком»: в сети появились фото убийцы Немцова за застольем в колонии

В сети появились фотографии человека, очень похожего на осуждённого за убийство Бориса Немцова бывшего офицера чеченского батальона «Терек» Заура Дадаева. Фотографии датированы мартом 2018 года — в этот момент убийца политика находился в исправительной колонии строгого режима №3, предназначенной для бывших сотрудников правоохранительных органов в Иркутске.

Однако обстановка на снимке не слишком похожа на строгий режим. Человек, похожий на Дадаева, отдыхает в окружении других осуждённых. На столе перед ними полный поднос свежих яблок, сок, разлитый по пластиковым стаканчикам, и шашлык с луком. Трудно не заметить, что еда расфасована по пластиковым боксам, очень похожим на те, в которые заворачивают еду в супермаркетах.

Застолье в иркутской ИК-3. Человек, похожий на Дадаева, стоит на заднем плане

Официально подтверждено УФСИН, что Дадаев «злостно нарушал режим». В сентябре 2018-го года его на год перевели в ИК-2 в Ангарске. Потом он вернулся в иркутскую колонию, но режим опять нарушал, и руководство колонии потребовало перевести его в тюрьму на три года. Сегодня Куйбышевский районный суд признал требование законным. Однако адвокаты Дадаева обжаловали решение в вышестоящем суде.

Напомним, за убийство Бориса Немцова Дадаева приговорили к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей. Бывшего заместителя командира батальона «Север» также лишили звания лейтенанта и ордена Мужества.

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