«Улыбается, шевелит ногами и руками!»: борец, сломавший шею на «Кубке мира», пришел в себя

25-летний Пайзутдин Алиев, получивший тяжелейшую травму на коммерческом турнире по грэпплингу в Санкт-Петербурге, пошел на поправку. Из-за неудачного приема борец-новичок рухнул на шею — врачи диагностировали перелом позвоночника в шейном отделе и сильный ушиб.

Тренер травмированного борца, который сломал шею, о его состоянии 00:00 00:00

Несколько дней Алиев дышал с помощью аппарата ИВЛ. Медики Научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе давали неутешительные прогнозы. Но молодой организм справился! Парнишка уже чувствует руки и ноги.

Близкие счастливы, увидев такой прогресс

«КП-Северный Кавказ» поговорила с его тренером Каиром Закиевым.

- Улыбается, пришел в себя, всем передает «Салам». Появилась чувствительность. Немного шевелит ногами и руками! Дергает, грубо говоря, - рассказал нам Закиев. - Я на прием сегодня к нему не попал. Поеду вечером. Сам дышит. Вчера первый курс реабилитации провели — массаж. Пока еще в реанимации. И останется еще до конца следующей недели. Состояние все равно нестабильное. Прошло только 4 дня после операции.

Пользуясь случаем, тренер от себя и матери Алиева попросил поблагодарить всех, кто переживает за парнишку и помогает в лечении.

Напомним, что «Кубок мира по грэпплингу» — не первый чемпионат для Алиева. Хотя Пайзутдин занимался этим видом единоборств всего полгода, уже успел выиграть аналогичные соревнования.

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