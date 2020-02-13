В Кремле прокомментировали фото убийцы Немцова на застолье в колонии

В Кремле ответили на публикацию фотографий убийцы Бориса Немцова Заура Дадаева во время пышного застолья с шашлычком в колонии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не видел этих снимков.

Вопрос о колонии строгого режима, где заключённые имеют возможность наслаждаться хлебосолами, задали Пескову на ежедневной встрече с прессой.

— Где вы роетесь в интернете, откуда снимки? Вы всё время находите какие-то интересные материалы, которые я впервые вижу. Присылайте мне утром ссылки, я тоже буду смотреть, — ответил Песков.

Застолье в иркутской ИК-3. Человек, похожий на Дадаева, стоит на заднем планеФото: СОЦСЕТИ

Напомним, что фотография с человеком, очень похожим на убийцу Немцова была сделана в иркутской колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов ИК-3. Снимки появились «Вконтакте» в июле 2018 года, но были опубликованы в СМИ 12 февраля. На них легко разглядеть богатое застолье заключённых: здесь и шашлык, и соки, и подносы с овощами и фруктами. Еда явно не тюремная и упакована в боксы, похожие на те, что используются в крупных сетевых супермаркетах. После публикации ФСИН начала проверку с целью установить автора фотографий и другие детали произошедшего в колонии строгого режима.

Напомним, что Дадаев отбывает 20-летний срок с января 2018-го года и уже зарекомендовал себя, как очень неспокойный заключённый. В сентябре того же года за «систематические нарушения режима» его на год перевели ИК-2 под Ангарском. По возвращении УФСИН потребовало нового ужесточения наказания для Дадаева — на этот раз известного убийцу хотят на три года отправить в тюрьму.

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