В Ставрополе пациент психбольницы убил себя в приемном покое

В Ставрополе в приемном покое Краевой психиатрической больницы покончил с собой пациент. Его привезли на обследование родственники. У мужчины уже были суицидальные попытки.

- Мужчина неоднократно пытался свести счеты с жизнью, был доставлен родственниками в психиатрическое отделение, возле которого он совершил суицид, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

По предварительным данным, никто, кроме него, не пострадал. На месте работают следователи, которые устанавливают обстоятельства происшествия.