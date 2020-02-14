2020-02-14T20:55:56+03:00
Происшествия

В Ставрополе пациент психбольницы убил себя в приемном покое

Мужчину привезли для обследования родственники
Виталий КЛИМОВ
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Мужчина не раз пытался покончить с собойМужчина не раз пытался покончить с собой
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В Ставрополе в приемном покое Краевой психиатрической больницы покончил с собой пациент. Его привезли на обследование родственники. У мужчины уже были суицидальные попытки.

- Мужчина неоднократно пытался свести счеты с жизнью, был доставлен родственниками в психиатрическое отделение, возле которого он совершил суицид, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

По предварительным данным, никто, кроме него, не пострадал. На месте работают следователи, которые устанавливают обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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