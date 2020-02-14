В Ставрополе пациент психбольницы убил себя в приемном покое
Мужчину привезли для обследования родственники
Мужчина не раз пытался покончить с собой
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В Ставрополе в приемном покое Краевой психиатрической больницы покончил с собой пациент. Его привезли на обследование родственники. У мужчины уже были суицидальные попытки.
- Мужчина неоднократно пытался свести счеты с жизнью, был доставлен родственниками в психиатрическое отделение, возле которого он совершил суицид, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.
По предварительным данным, никто, кроме него, не пострадал. На месте работают следователи, которые устанавливают обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU