«Ходячая Википедия»: дагестанский гений переболтал Галкина и сорвал выпуск «Лучше всех»

Один из самых смешных, самых необычных и очаровательных выпусков, начисто сорванный маленьким дагестанским мальчиком — так в комментариях пишут о новой серии шоу «Лучше всех». «Гвоздём» программы стал гениальный Бирем Биремов. Он знает о деньгах больше подавляющего большинства банкиров. И с лёгкостью может переговорить такого матёрого ведущего, как Максим Галкин.

Бирем — шестилетний бонист. Он знает всё о деньгах как минимум 150-ти стран. Мальчишка с лёгкостью может не только определить ценность купюры, валюту и страну, в которой она используется. Он запросто рассказывает об исторических личностях, изображённых на монетах и банкнотах, их роли и вкладе в историю родной страны.

Но телезрителям шестилетний непоседа запомнится не только этим. Мальчик ни капельки не стеснялся и в разговоре с Максимом Галкиным смог взять инициативу полностью на себя. Он просто говорил о чём вздумается, случайно озвучивал исторические факты, касающиеся разных стран и эпох.

— А мы гадаем, где находятся серверы Википедии. Так вот же он, — шутил Галкин, указывая на гениального непоседу.

"Лучше всех!" - знаток валют Бирем Биремов.Видео: Первый канал

По ходу дела маленький Бирем успел даже рассказать ведущему, где он живёт. При чём ребёнка не смутили дальнейшие расспросы ведущего: он легко рассказал, какой код от домофона и где лежат деньги, до слёз насмешив родителей и гостей студии.

Опытнейшему ведущему чудом удавалось обращать выходки мальца в шутки. В результате традиционный сценарий первой части программы был напрочь сорван, но шоу получилось зажигательным и весёлым.

Ну а во-второй части был игровой тест: мальчику давали самые необычные купюры и он с математической точностью выдавал ответы. Монгольский тугрик, швейцарский франк, индийская рупия или оманский реал — Бирем наглядно показал, что знает порядка 150 валют и заработал заслуженную медаль клуба гениальных детей «Лучше всех!». И, конечно же, любовь зрителей, которые были покорены очаровательным и ярким гостем.

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