2020-02-14T19:00:51+03:00
Происшествия

В Минздраве прокомментировали госпитализацию китаянки с подозрением на коронавирус

В Северной Осетии девушку, вернувшуюся из Китая, положили в карантин
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Прилетевшую из Китая девушку госпитализировали в Северной ОсетииПрилетевшую из Китая девушку госпитализировали в Северной ОсетииФото: REUTERS
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Минздрав прокомментировал госпитализацию китаянки, вернувшейся из родной страны в Северную Осетию. Девушка была госпитализирована в средне тяжёлом состоянии в краевую больницу скорой помощи с подозрением на коронавирус. Её поместили в карантин.

Тревожная информация появилась в соцсетях утром 14 февраля и за несколько часов была опубликована в нескольких ведущих пабликах региона. Министерство здравоохранения республики не могло проигнорировать такую информационную бомбу.

— На самом деле больная чувствовала себя вполне хорошо, но была немного испугана тем, что её поместили в карантин. Я лично осмотрела её. На момент 22-х часов её не беспокоила болезнь. Она даже попыталась покинуть стационар, но была возвращена, с ней была проведена беседа, — рассказала главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения РСО-Алания Валерия Тавасиева.

Факт остаётся фактом: у 32-летней женщины действительно подозревали коронавирус. Были взяты анализы, проведена диагностика. И уже сегодня к вечеру медики получили результаты.

— Результат исследования крови на коронавирус отрицательный. Просим граждан сохранять спокойствие. Никакой угрозы для распространения вируса нет, — заверила Тавасиева.

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Во всем мире число заболевших коронавирусом выросло до 64 438. За сутки зафиксировано 4065 новых случаев. Болезнь унесла жизни 1383 человек. При этом число вылечившихся пациентов уже в шесть раз превосходит число летальных случаев - из больниц по всему миру выписано 6796 человек (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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