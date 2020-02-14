В Минздраве прокомментировали госпитализацию китаянки с подозрением на коронавирус

Минздрав прокомментировал госпитализацию китаянки, вернувшейся из родной страны в Северную Осетию. Девушка была госпитализирована в средне тяжёлом состоянии в краевую больницу скорой помощи с подозрением на коронавирус. Её поместили в карантин.

Тревожная информация появилась в соцсетях утром 14 февраля и за несколько часов была опубликована в нескольких ведущих пабликах региона. Министерство здравоохранения республики не могло проигнорировать такую информационную бомбу.

— На самом деле больная чувствовала себя вполне хорошо, но была немного испугана тем, что её поместили в карантин. Я лично осмотрела её. На момент 22-х часов её не беспокоила болезнь. Она даже попыталась покинуть стационар, но была возвращена, с ней была проведена беседа, — рассказала главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения РСО-Алания Валерия Тавасиева.

Факт остаётся фактом: у 32-летней женщины действительно подозревали коронавирус. Были взяты анализы, проведена диагностика. И уже сегодня к вечеру медики получили результаты.

— Результат исследования крови на коронавирус отрицательный. Просим граждан сохранять спокойствие. Никакой угрозы для распространения вируса нет, — заверила Тавасиева.

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