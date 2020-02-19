2020-02-19T18:38:41+03:00
Общество

«Стрелять будет только фейерверками»: дагестанский дедушка собрал танк Т-34 из «Жигулей»

Копия легендарной боевой машины умеет ездить, но не стреляет
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Фото: кадр видео ТАССФото: кадр видео ТАСС
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Дагестанский дедушка, много лет проработавший трактористом, решил, что талант не должен пропадать зря, и соорудил из деталей от «Жигулей» и металлических листов уменьшенную копию Т-34. Махмуд Абдурахманов говорит, что всегда мечтал быть танкистом.

— Я на тракторах работал гусеничных, поэтому думал, что меня отправят в танковые войска. Но меня почему-то взяли и отправили в морфлот. Но я всегда мечтал, всегда хотел сделать что-то такое сам, гусеничное, — рассказывает Махмуд Абдурахманов.

Идея Махмуду пришла от большой любви к военной технике. Решил, что хочет себе самый легендарный танк. Ту самую, первую модель, ставшую одним из решающих факторов победы во время Великой Отечественной. Сказано — сделано.

— Я специально купил «Жигули» третьего выпуска, разобрал полностью. Оттуда забрал коробку [передач], задний мост, электронику, щиток оборудования. Всё, в общем. Я же электрик. И вот сам всё это сделал, — объясняет чудо-конструктор.

Остальные детали дедушка собирал по всему миру. Кто чем мог помочь из соседей и знакомых — всё отдавали. Так, из энтузиазма и любви к военной техники и родился дагестанский Т-34.

Конечно, танк далёк от оригинала: весит всего чуть больше тонны, в «холке» около 2 метров, да и орудие на нём — муляж. Для сравнения, оригинал весил больше 26 тонн. Но конструктора это не смущает.

— На нём можно кататься по Хасавюрту моему, мне очень нравится то, что получилось. Это такой подарок на 75 лет Победы. Посадим на праздник ребят с автоматами, сфотографируемся. А 10 мая у меня день рождения — 70 лет. Но это не произведение войны. Хочу на него поставить двух голубей, как символ мира. И стрелять буду из него только фейерверками, — цитирует Махмуда Абдурахманова РГВК "Дагестан".

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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