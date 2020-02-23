2020-02-23T00:24:49+03:00
Спорт

Последний бой: расписание трансляций и гонок 23 февраля на чемпионате мира 2020 по биатлону

Публикуем расписание трансляций и гонок 23 февраля на чемпионате мира 2020 по биатлону, который заканчивается в Антхольце, состав сборной России и показываем трассу
Иван НЕТРЕБКО
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23 февраля - последний соревновательный день чемпионата мира 2020 по биатлону23 февраля - последний соревновательный день чемпионата мира 2020 по биатлонуФото: REUTERS
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В расписании трансляций и гонок 23 февраля на чемпионате мира 2020 по биатлону — масс-старт на 12,5 км у женщин и на 15 км у мужчин. Этими дисциплинами завершается такой неоднозначный для нашей страны турнир — российские спортсмены успели побывать и на пьедестале, и в центре скандалов. Александр Логинов, завоевавший золото и бронзу, на эстафету выходил после обысков полиции.

Что принесут нам последние две гонки? Узнать это можно будет ближе к вечеру. Женщины выйдут на старт в 14:30 мск, а мужчины — в 17:00. За Россию выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Александр Логинов, Матвей Елисеев и Никита Поршнев. Всего в масс-старт заявлено по 30 участников.

В прямом эфире соревнования покажут Первый канал и Eurosport. Посмотреть в записи масс-старт у женщин можно будет в этот же день на Матч Арена в 19:00, у мужчин - в 19:50, а 24 февраля в 6 утра и в 6:50 соответственно.

Матч ТВ 24 февраля в 8:45 повторит одну из гонок, а Eurosport - в 15:30 выступление женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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