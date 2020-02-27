2020-02-27T18:57:24+03:00
Общество

"Думаете, не порежу? Порежу!": госслужащие выбили женщину из рук безумца с тесаком

Владимир Плиев и Азамат Марзоев из Северной Осетии шли на обед - но провели обезоруживание по тактике спецназа
Антон ШАПОВАЛОВ
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Азамат Марзоев (слева) и Владимир Плиев (справа)Азамат Марзоев (слева) и Владимир Плиев (справа)Фото: Личный архив героя публикации
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Владимир Плиев и Азамат Марзоев - госслужащие из Владикавказа - ходят на обед вместе. Одной дорогой, в одно время. Прогулка по центральному проспекту повторяется каждый день: лица, разговоры, смешки - одни и те же. Подобная картинка может легко надоесть, если не разбавлять ее интересными ситуациями.

И вот накануне, в феврале, такая случилась. Недалеко от одного из городских ресторанов Владимир увидел, как неизвестный (уже в возрасте) сильно тряс женщину за грудки. Та не могла ничего ответить, только кричала: "Отпусти меня, отпусти!" И человек ее отпустил, когда Владимир с Азаматом приблизились к нему. Женщина побежала вспять, а агрессивный господин переключился на прохожих, которые уже было прошли мимо.

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- Говорит нам вслед бранью: "Вы чё, а? Ошалели?" [прим.ред. - мат опущен] - вспоминает Владимир в разговоре с "КП - Северный Кавказ". - Мы развернулись тогда и увидели в его руках тесак. Это, возможно, был охотничий ножик. Но по всем параметрам он походил на тесак. Здоровый такой, красивый. Лезвие толстое, в длину сантиметров 30.

Место, где все происходило Фото: Яндекс.Карты

Место, где все происходилоФото: Яндекс.Карты

После грубости мужчина пытался полоснуть ребят, но они отскочили. До них, уверяет Азамат, оставалось пять сантиметров. После такого никто не понимал, что делать.

Друзья, сами того не понимая, разделились: Владимир стал привлекать на себя внимание дебошира, а Азамат - незаметно выходить из поля зрения. Разговорами мужчина зафиксировал на себе "боевой, безумный" взгляд, и в один момент Азамат набросился на неизвестного, толкнул и, пройдя в ноги, подкинул его.

- Ну как подкинул... Так подбросил, что ноги выше головы оказались, - рассказывает Азамат. Старика сразу подхватила подмога, которая забрала тесак и скрутила его.

После этого, уже сидя на бордюре, нападавший присмирел. Да настолько, что просто молчал, на вопросы не отвечал и глядел только в землю. Поразмыслив, что скоро кончится обед, Владимир с Азаматом ушли. И даже как-то спустя пару дней (или несколько пересказов) забыли об истории.

- Мы просто пошли дальше на работу. Потом рассуждали с друзьями. В Америке или Великобритании в таких случаях вызывают нацгвардию, полицию. А здесь четыре случайных парня на автомате сделали дело и ушли, - шутит Азамат.

Владимир работает в администрации главы Северной Осетии (здание на переднем фоне), а Азамат в Федеральной инспекции труда (задний фон) Фото: Яндекс.Карты

Владимир работает в администрации главы Северной Осетии (здание на переднем фоне), а Азамат в Федеральной инспекции труда (задний фон)Фото: Яндекс.Карты

Правда, ситуацией все-таки заинтересовалась полиция. По словам Владимира, они показывали сотрудникам место, на котором все произошло. К старику претензий не имеют.

Так госслужащие в Северной Осетии на обед ходят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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