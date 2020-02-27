В преддверии 9 Мая: на Ставрополье населённые пункты получат почётные звания

Очередное заседание Думы Ставропольского края шестого созыва состоялось под председательством спикера регионального парламента Геннадия Ягубова.

В числе рассмотренных вопросов - назначение мировых судей, деятельность краевого отделения Пенсионного фонда, законопроекты в области занятости населения, поддержки малого предпринимательства, развития курортной инфраструктуры, социальной поддержки детей-сирот, административных правонарушений и земельных отношений.

Дума также согласовала присвоения почётных званий ряду населённых пунктов Ставрополья, история которых связана со значимыми событиями Великой Отечественной войны, и учредила премии для победителей краевых этапов всероссийских конкурсов учителей и воспитателей. Участие в рассмотрении повестки дня приняли члены краевого правительства, депутаты Госдумы России, руководители силовых и контролирующих органов, представители ряда федеральных структур и муниципальных образований.

Пенсионный фонд внедряет современные технологии

Началось заседание с награждения Геннадия Ягубова Почётным знаком «За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации». Спикеру краевого парламента его вручил депутат Госдумы России Александр Ищенко.

Геннадия Ягубова наградили Почетным знаком «За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации».

В ходе «правительственного часа» законодатели рассмотрели информацию о работе краевого отделения Пенсионного фонда России. С докладом выступила руководитель ведомства Елена Долгова. Отмечалось, что в 2019 году расходы на пенсионное обеспечение и осуществление социальных выплат жителям Ставропольского края превысили 133 миллиарда рублей.

Страховые пенсии в текущем году были проиндексированы на 6,6 процента, при этом их средний размер составляет сегодня почти 14 тысяч рублей. Обсуждалась и тема введения электронных трудовых книжек, которые должны позволить будущим пенсионерам лично контролировать данные о трудовом стаже. Активно внедряет Пенсионный фонд в свою повседневную работу и другие современные технологии.

Обсуждалась тема оформления материнского капитала после рождения первого ребёнка, именно такая задача была поставлена в президентском Послании. Отмечалось, что в настоящее время размер материнского капитала при рождении первого ребёнка превышает 466 тысяч рублей. Наиболее актуальной формой его реализации остаётся приобретение жилья.

Поддержали законодатели и внесённый их коллегами по депутатскому корпусу законопроект, направленный на регулирование отдельных отношений в области содействия занятости населения в Ставропольском крае.

Как подчеркнула председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Валентина Муравьёва, необходимость принятия этого документа была вызвана отсутствием регионального нормативно-правового акта, регулирующего правоотношения в области содействия занятости населения, в том числе инвалидов и других льготных категорий граждан.

Помогут сиротам, курортам и бизнесу

Одобрение парламентариев получил и законопроект, внесший значимые изменения в краевой закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Он установил для сирот, включенных в список на обеспечение жилыми помещениями, социальную выплату на приобретение жилого помещения. Обязательным условием реализации данного механизма является успешная социализация детей-сирот в обществе и наличие судебного акта о необходимости их обеспечения жилым помещением.

Ещё одним значимым решением стало принятие законопроекта, утвердившего дополнительное соглашение между Ставропольским краем и Пятигорском об организации работ по развитию курортной инфраструктуры. Оно вносит изменения в сроки проведения работ по объекту «Поющий фонтан» с окончанием их выполнения в 2020 году.

Сохранению же городской инфраструктуры в достойном состоянии, безусловно, должны способствовать корректировки в краевой закон об административных правонарушениях. Они вводят штрафы за парковку на газонах и стали ответом на регулярные обращения к парламентариям со стороны муниципалитетов и жителей края.

Теперь любителям припарковаться на зелёных насаждениях грозят санкции. Для граждан это сумма от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 15 до 20 тысяч рублей.

Поддержали парламентарии на прошедшем заседании корректировки в закон «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений». В частности, они направлены развитие инвестиционной деятельности и создание новых возможностей для представителей малого бизнеса, желающих открыть предприятия на условиях, предоставляемых резидентам территории опережающего социально-экономического развития.

Увековечат подвиг героев-земляков

Единодушное одобрение депутатского корпуса получило решение о согласовании присвоения почётных званий «Населенный пункт воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести». Первое будет носить село Ачикулак Нефтекумского района, второе - село Богдановка и хутор Сунженский Степновского района.

При принятии документа законодатели отметили, что в годы Великой Отечественной войны состоялись ожесточённые сражения Красной армии с фашистскими войсками, поэтому их долгом является увековечивание памяти о подвиге земляков в год 75-летия Великой Победы. Завершилось заседание принятием постановления Думы, учредившего премии для победителей краевых этапов всероссийских конкурсов «Учитель года России-2020» и «Воспитатель года России-2020». Подчеркивалось, что региональные парламентарии следуют этой доброй традиции уже более 10 лет.

- Одним из значимых решений стало присвоение почётных званий населённым пунктам Ставрополья. Именно на этом огненном рубеже, где пало огромное количество наших воинов, началось освобождение Кавказа, давшее силы для последующих побед. Присвоение почетных званий в канун 75-летия Великой Победы говорит о том, что мы помним и чтим этот подвиг. Впереди ещё большой труд по установлению имен всех павших, похороненных в многотысячных братских могилах. И уже весной на востоке края начнётся масштабная работа поисковиков, - отметил председатель Думы Геннадий Ягубов.