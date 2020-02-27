2020-02-27T01:30:39+03:00
Спорт

Без Устюгова, но с Большуновым: расписание трансляций Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти 2020

Расписание трансляций Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти 2020 на 29 февраля - 1 марта включает в себя четыре старта
Иван НЕТРЕБКО
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Россиянин Александр Большунов едет в Лахти в качестве лидера общего зачета Кубка мираРоссиянин Александр Большунов едет в Лахти в качестве лидера общего зачета Кубка мираФото: REUTERS
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Расписание трансляций Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти 29 февраля - 1 марта 2020 года уже известно. И уже точно известно, что в Финляндию не приедет Сергей Устюгов. Он восстанавливается после болезни и, если все будет в порядке, поможет своей команде на следующем этапе, который пройдет в Норвегии с 4 по 8 марта.

А вот Александр Большунов поборется за медали в Лахти — на данный момент он возглавляет общий зачет Кубка мира и не может позволить себе пропускать соревнования. В его активе 1948 очков, вторым идет Йоханнес Клебо из Норвегии (1531 очко). Он залечил больную руку и тоже выступит на финском этапе.

Олимпийский чемпион 2014 года лыжник Александр Легков считает, что чисто теоретически норвежец сохраняет шансы догнать россиянина, поэтому расслабляться не стоит. Легков выразил надежду, что неудачное завершение Ски тур не отразится на Большунове и не повлияет на дальнейшие результаты (его сбили на спринте, масс-старт он выиграл со сломанной палкой, а в гонке преследования он стал только седьмым из-за ошибки сервис-бригады и со злости порвал на себе майку).

Полный состав нашей сборной на этап Кубка мира в Лахти 2020 в Федерации лыжных гонок России объявят чуть позже.

Расписание трансляций Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти 2020

29 февраля в 13:00 мск начнется гонка классическим стилем на 10 км у женщин, а в 14:30 - на 15 км у мужчин. Обе дисциплины в записи покажет Eurosport 2 (в 23:05 и 22:20 соответственно).

1 марта спортсмены побегут эстафеты. Женскую 4*5 км в прямом эфире можно будет посмотреть на Eurosport 2 в 12:00, а мужскую 4*7.5 км - в 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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