"Мошенники и сатрапы": как "жертвы насилия" пытались разрушить самый крупный на Кавказе приют для женщин

Кризисный центр "Теплый дом на горе" действует в Дагестане с 2017 года. За это время волонтеры спасли тысячи женщин, столкнувшихся с домашним насилием, принуждением к аборту, материальной нуждой. Но в конце января три бывшие подопечные обвинили сотрудников в мошенничестве, лицемерии и раскрытии конфиденциальности. С такими заявлениями они выступали в СМИ.

"КП - Северный Кавказ" поговорила с директором центра Евгенией Величкиной и разобралась в ситуации.

Начальство приюта часто проводит какие-либо тренинги на базе приютаФото: СОЦСЕТИ

ТРИ СЕСТРИЦЫ ЗА ОКНОМ

Три женщины поселились в приюте в ноябре прошлого года. У всех разная история, о которой руководство говорит мало. Жили они вместе, и возмущались тоже вместе. Да и нарушали правила центра тоже втроем.

Например, плевали на запрет курить в съемной квартире приюта. Видео в объяснительной статье публикуют сотрудники центра.

Склочная подопечная курит в приюте.Видео: "Теплый дом на горе"

- Когда мы [руководство центра - прим.ред.] приходили на общее собрание с женщинами, они на нас накидывались. Говорили: "Вы кто такие? Пошли отсюда", - вспоминает Евгения. - Они угрожали нам руководством центра. Но мы и есть руководство.

Одна из женщин - звали ее Асей - была главарем тройки и влияла на мнение сожительниц - Юлии и Аиды. Так, когда она уезжала в Чечню, в приюте было спокойно. А когда возвращалась - они начинали скандалить и дерзить. По мнению директора приюта, Ася была "засланной".

- Она намеренно выводила сотрудников на эмоции. И они не роботы, не выдерживали. А те записывали все на видео и рассылали другим. Сотрудники потом извинялись перед ними, но это замалчивалось.

Ущерб от жизни троицы в квартире, снятой приютом

Однажды начальство хотело привлечь Юлию и Аиду к участию в репортаже для шведского телеканала. Ведомая согласились, а третьей, ведущей, даже не стали предлагать. В последний момент, когда бригада журналистов была в пути, женщины резко отказались от съемки. Даже от съемки без лиц и имен. Аргументируя это тем, что боятся преследований. Хотя при поступлении в анкете об этом не говорили.

Долго такое продолжаться не могло - и их выселили, когда подошел к концу испытательный срок.

БЕЛЫЕ И ПРОЗРАЧНЫЕ

После центр обвинили в мошенничестве на пожертвованиях и нацпроектах. Говорили, что система "Cloud Payments", которую использует приют, не прозрачна. Но, по словам директора "Теплого дома" Евгении, это не так.

- Мы готовы открыть всю нашу бухгалтерию. Мы отказались от расчета на карту, у нас все идет на расчетный счет. Это более прозрачная система, чем обычная. Мы вот выложили полный список наших дебетовых операций, там, посмотрите, нет каких-то лишних трат. Даже обналичивания нет, - уверена Евгения.

Профиль организации в "Cloud Payments"

Обвиняли их и в том, что грантовые деньги, которые организация получает третий год подряд, осваиваются не по назначению. В ответ на эти слова у Евгении есть годовой отчет, одобренный Фондом президентских грантов.

Главное же обвинение было другим: мол, организаторы центра выселяют женщин за неповиновение. Как только троицу выдворили из приюта, она в один голос твердила про принудительные работы в "Теплом доме", преподносимые как "трудотерапия".

Но спустя время версии разошлись. Юлия с Аидой - непосредственные "жертвы" - рассказали правду. Их попросили помочь в ремонте их старой квартиры. Стены были замалеваны, мебель сломана, кругом мусор. От женщин требовалось только побелить стены, взамен им дали бы места в частном детсаде. Женщины согласились, но под влиянием подруги тут же отказались.

- Не знаю точно, куда они ушли. Кто-то к родственникам, кто-то на родину. В принципе все устроились, - говорит Евгения.

Попытка саботировать центр не удалась. Приют работает в штатном режиме.

ДЕЛО, КОТОРЫМ ЗАНИМАЛСЯ "ТЕПЛЫЙ ДОМ"

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