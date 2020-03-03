2020-03-03T11:27:13+03:00
Общество

Кадыров назвал план Трампа преступлением против мусульманского мира

Политик сделал свое заявление во время встречи с Махмудом Аль-Хабашем, советником президента Палестины, прибывшем в Грозный с визитом
Ася АСРЯН
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Глава Чечни подчеркнул, что конфликты в мусульманских странах подогреваются при непосредственном участии западных странГлава Чечни подчеркнул, что конфликты в мусульманских странах подогреваются при непосредственном участии западных странФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил так называемую «сделку века» по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает «Грозный-информ». По словам чеченского лидера, продвигаемое президентом США Дональдом Трампом решение «грубо нарушает нормы международного права и является преступлением против всего мусульманского мира».

Сколько жён у Рамзана Кадырова?

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Так, на встрече с советником президента Палестины, Верховным судьей страны Махмудом Аль-Хабашем глава Чечни подчеркнул, что конфликты в мусульманских странах подогреваются при непосредственном участии западных стран.

— Мы с Махмудом Аль-Хабашем были едины во мнении, что конфликты в мусульманских странах подогреваются и разрастаются при непосредственном участии западных стран. При этом отсутствие единства народов и лидеров отдельных мусульманских государств является благоприятной почвой для эскалации кризисной ситуации на Ближнем Востоке, — добавил Рамзан Кадыров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала о том, что чеченский лидер жёстко побил Александра Емельяненко — во время тренировочного спарринга Кадыров не жалел своего оппонента, нанеся немало мощнейших ударов по лицу и корпусу бойца. О болезненной тренировке с политиком рассказал сам Емельяненко.

— Сегодня меня мой друг Рамзан не жалел! Бил жёстко с обеих рук! — написал Емельяненко в Instagram, приложив к записи множество красноречивых снимков.

На кадрах видно, что Александр ничуть не приукрасил ситуацию. По фото можно сделать вывод, что Кадыров неслабо избил оппонента. Как минимум семь мощных ударов политика попали в лицо и корпус Емельяненко.

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По словам самого бойца, во время спарринга глава Чечни не церемонился (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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