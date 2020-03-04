2020-03-04T14:45:22+03:00
Дом. Семья

В Кисловодске хозяева грозят избавиться от ненужных овчарок, если их никто не заберет

Породистым красавцам срочно ищут новый дом [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Собаки скитаются по улице в поисках едыСобаки скитаются по улице в поисках еды
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В поселке под Кисловодском (Ставропольский край) в поисках еды бродят две взрослые овчарки. Виктория Федорова, помогающая бездомным собакам больше 7 лет, рассказала «КП-Северный Кавказ» — красавцы Сколь и Аякс стали не нужны своим хозяевам. И если их никто не заберет, собак вывезут в поле. Считай — убьют. Ведь это верная смерть от голода или в ДТП.

Овчарок бросили хозяева. Собакам срочно ищут хозяев.

- Одному 7-8 лет, другому 4-5. Хозяевам они не нужны. Сказали, не тянут. Просто выкинули со словами «делайте, что хотите». Планируют от них избавиться. Вывезут в поле или отправят на кошары, - говорит Виктория.- Голодные собаки разносят по улицам мусор. Видели их раньше совсем тощими. Сейчас люди подкармливают.

Породистые бездомыши очень ласковые. На видео заметно, с каким доверием громилы ластятся к соседям бывших хозяев. От зрелища наворачиваются слезы.

Овчарки совсем ручные.

Если вы хотите спасти красавчиков, скорее свяжитесь с Викторией: 89283186805

Кстати, похожая история с брошенными овчарками произошла в конце декабря во Владикавказе. «Комсомолка» тогда писала о срочном поиске хозяев для «списанных» служебных овчарок Джека и Эгиды, которым грозило усыпление после 8 лет службы. Чем все закончилось — читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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