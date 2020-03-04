2020-03-04T18:28:00+03:00
Общество

В Ингушетии силовики ликвидировали боевика

При себе мужчина имел оружие, продукты питания, а также спальный мешок
Ася АСРЯН
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О характере спецоперации, а также о том, оказывал ли бандит вооруженное сопротивление, пока неизвестноО характере спецоперации, а также о том, оказывал ли бандит вооруженное сопротивление, пока неизвестноФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инцидент произошёл 4 марта в ингушском селе Алкун Сунженского района. Там провели спецоперацию, в которой силовики ликвидировали члена бандподполья. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя администрации населенного пункта.

Позже выяснилось, что боевик не является местным жителем. Известно, что при себе мужчина имел оружие, продукты питания, а также спальный мешок.

Как сообщили в администрации Алкуна, село – маленькое, его жители в последнее время не наблюдали чужаков. Однако, по словам представителя администрации сельского поселения, сейчас сезон сбора черемши. Многие приезжают в лесной массив рядом с Алкуном.

Правоохранители устанавливают личность ликвидированного боевика. В администрации Сунженского района рассказали, что преступник был жителем Дагестана. О характере спецоперации, а также о том, оказывал ли бандит вооружённое сопротивление, пока неизвестно.

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Трагедия произошла на окраине осетинского села Црау. Там на «стрелку» собрались две враждующие группы. На словах решить ситуацию не получилось, в ход дела пошло оружие (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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