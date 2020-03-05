Погода на 8 марта в Ставрополе станет сюрпризом

В Ставропольском крае март начался с аномальной жары. Один температурный рекорд в регионе уже побит 4 марта. В Ставропольской Гидрометцентре КП-Северный Кавказ» рассказали, что воздух прогрелся до невиданных ранее +22…+24°. В Ставрополе термометры показали +20,2°. А рекордными до этого были +17,7°, зафиксированные в 2016 году.

Чего ждать от погоды завтра и на праздничные выходные? Сюрпризов! В пятницу в крае резко похолодает до +8…+13°. Небо затянут тучи. Ветер разгонится до 18 м.с. Но! Не спешите расстраиваться. В субботу и воскресенье передают очень теплую погоду. Для марта — жаркую!

Метеорологи обещают, что 7 марта на Ставрополье снова потеплеет до +20°. И в воскресенье будет также тепло. Без осадков, без сильного ветра. Погоду обещают чудную. Из-за поступления в регион прогретого воздуха с юга на выходных не исключены новые температурные рекорды!

И хотя праздник 8 марта еще впереди, ставропольские инспекторы уже ловят нетрезвых водителей, в том числе отмечающих Всемирный женский день заранее. Как рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья, с 6 по 9 марта проходит профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

А все потому, что как показывает практика, именно перед 8 марта растет число нетрезвых водителей на дорогах. В том числе женщин.