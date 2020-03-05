Автор рэпа «Медуза» сделал приятное Полине Гагариной в «Студии 69»

В популярном ток-шоу познакомились и спели на оценку «тайного зрителя» песни друг друга Matrang и Полина Гагарина. Осетинский рэпер Алан Хадзарагов в своей манере перепел хит «Смотри», звезда «Евровидения-2015» — песню Matrang «Вода»:

gagara1987 Как вам мое исполнение песни MATRANG Вода ? Пишите в комментариях Наш полный выпуск можно посмотреть на ютуб #полинагагарина #гагаринапоехали

Тайным зрителем, который по задумке шоу, сидит всю передачу невидимкой за стеклом, оценивает героев, и дарит розу понравившемуся кавер-исполнителю, оказался телеведущий Иван Ургант.

- Вы поставили меня в непростое положение, - заявил в конце выпуска Ургант, когда пришел его черед. - Из двух песен мне понравилась песня Полины Гагариной в исполнении Matrang. Но я не могу дарить розу осетину. Полина, с праздником!

Matrang и Полина Гагарина сделали друг другу приятное в "Студии 69".

Еще, как задумано в «Студии 69», звезды сделали друг другу приятное. Алан подарил Гагариной брендовые очки «Louis Vuitton» и осетинские пироги, знаменитые далеко за пределами Северного Кавказа:

- Это легендарные осетинские пироги, которые каждый должен попробовать в своей жизни, - сказал музыкант Полине.

А та, символично выбору песни для кавер-исполнения — абонемент на плавание. Ведущий презент оценил с юмором, заявив, что именно в этом бассейне «по будням плавают в основном пенсионеры».

- Отдам своей бабушке, - пошутил на это рэпер.

Matrang, напомним, прославился написанной им и спетой песней «Медуза»:

matrang_mg с сегодняшнего дня песня доступна на всех легальных витринах. активная ссылка в сторис!

А еще раз в хит-парады рэпер попал с выходом совместного с «Бастой» рэпа «Ну, привет»: