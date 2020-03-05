2020-03-05T20:22:42+03:00
Происшествия

В Дагестане вместо того, чтобы спасти ребенка от падения с высотки, люди снимали видео

Равнодушие прохожих поразило полицейских [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Ролик с бешеной скоростью распространился по социальным сетямРолик с бешеной скоростью распространился по социальным сетямФото: СОЦСЕТИ
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В Дагестане чудом спасли 16-летнюю девочку. Силуэт подростка заметили прохожие на краю недостроенной высотки у дороги. Но, удивительно, звонить в скорую, полицию, спасателям никто не стал! Все просто снимали видео и ужасались ролику в социальных сетях. Вот один из них:

В Дагестане спасли школьницу с края недостроенной высотки.

- Сотрудники ГИБДД, стоявшие неподалёку от здания у моста на проспекте Расула Гамзатова, сообщили в Дежурную часть, те уведомили спасателей и медиков. Девочку уберегли от необдуманного поступка, - рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МВД республики.

В ведомстве подчеркивают, что ни одного звонка ни одна служба не получила! Полицейские ужасаются, что кроме того, что очевидцы сняли все на телефон и разослали ролик всем, кому только могли, спасти ребенку жизнь никто даже не попытался.

- 16-летняя девочка жива, она спасена и доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу, где с ней работают медики, психологи и инспектора по делам несовершеннолетних МВД, - отметили также в полиции Дагестана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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