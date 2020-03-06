2020-03-06T14:39:58+03:00
Происшествия

В Чечне на карантин по коронавирусу поместили трех человек

Все вернулись в республику из Италии
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Архив - "КП"Фото: Архив - "КП"
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В пресс-службе Министерства здравоохранения Чечни рассказали, что трех местных жителей поместили на карантин из-за коронавируса. Все вернулись домой из Италии.

- Первичный тест на коронавирус показал отрицательный результат, через 10 дней проведем повторный. Пока признаков инфекции у них не наблюдается, чувствуют они себя прекрасно, - сообщает глава оперативного штаба по противодействию опасной инфекции Шахид Ахмадов.

Случаев заражения в регионе нет. Уточняется, что больницы Грозного при этом подготовили, как рекомендуют в Минздраве РФ, дополнительные места для размещения больных. Зарезервировано около 2 тысяч коек на случай вспышки коронавируса.

Напомним, что ранее в социальных сетях Дагестана местные увидели ролик с учениями медиков. Но происходящее восприняли как первый случай заражения опасным вирусом.

В Дагестане попали на видео врачи в спецформе как от коронавируса.

Местные сняли на камеру врачей в специальной защите — масках, плотных халатах, перчатках. Минздрав республики успокоил всех новостью про профилактическое мероприятие.

О природе вируса, симптомах и прочем, что связано с коронавирусом, читайте в материале "КП".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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