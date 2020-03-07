2020-03-07T22:40:07+03:00
Происшествия

На турнире ММА в Черкесске болельщики толпой избили судью

Им не понравилось, кому рефери отдал победу
Виталий КЛИМОВ
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Момент нападения на лежащего арбитра.Момент нападения на лежащего арбитра.
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В Черкесске на локальном турнире по смешанным единоборствам ACA Young Eagles 12 случилась массовая драка. Причиной ее послужило спорное решение, принятое арбитром Ашотом Ашугяном. Бой происходил между чеченским спортсменом Джаддалом Алибековым и Алимом Гуговым из Кабардино-Балкарии.

- Во время первого раунда в ходе борьбы Алим Гугов оперся одной рукой о канвас, в это время его соперник нанес ему удар коленом по голове, что запрещено правилами. Однако рефери бой не остановил. Тогда Гугов постучал по канвасу, показывая, что сдается. Тут же в октагон выпрыгнули представители тренерского штаба Гугова и начали кричать на рефери, что он допустил ошибку. Тот не соглашался. В итоге победителем был провозглашен Алибеков, после чего в октагон ринулись уже болельщики, которые начали избивать рефери. Все это длилось минуты 3, пока их не растащила охрана, - рассказал один из очевидцев случившегося.

После драки толпа на трибунах еще некоторое время волновалась и вскакивала с мест. Взяв микрофон в руки, людей попытался успокоить один из тренеров участвовавших в боях спортсменов.

Массовое избиение судьи на турнире ММА в Черкесске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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