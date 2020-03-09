2020-03-09T21:33:32+03:00
Общество

«Моё мнение не понравится просителям»: губернатор Ставрополья высказался о матери-вегане, доведшей дочь до истощения

Светлану Кондрашкину хотят лишить родительских прав за ранее приобщение 1,5-годовалого ребенка к отказу от мяса
Антон ШАПОВАЛОВ
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Мама девочки Светлана Кондрашкина / Иллюстративное фотоМама девочки Светлана Кондрашкина / Иллюстративное фотоФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отреагировал на нашумевшее дело матери-вегетарианки из Кисловодска, которая своим увлечением довела дочь до истощения. По мнению главы региона, забирать ребенка у матери - плохой выход, но не в этом случае. Мнением об этом инциденте он поделился на своем аккаунте в социальных сетях.

"Она просто очень худенькая": на Ставрополье мать-веганку могут лишить родительских прав

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История Светланы Кондрашкины была на слуху в начале февраля. Врачи в Кисловодске нашли полуторагодовалого ребенка, вес которого вдвое ниже нормы - 6,3 килограмма. Такой недобор связан с "добротой" матери, которая не хотела кормить девочку ничем другим, кроме молока из своей груди.

Соцслужбы разговаривали с женщиной и пытались спасти её от лишения прав, но тщетно.Видео: пресс-служба администрации Кисловодска

- Мама нам также спокойно говорила, что она приверженец вегетарианской еды. Еду и питание приходили и приносили, привозили, но мама отвечала, что ей это не нужно, - приводит слова замдиректора кисловодского центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции Ольги Тарасовов "КП - Северный Кавказ".

После взвешивания ребенка с матерью положили в больницу. Там малышке поставили диагноз "анемия". Девочку пытались лечить, но мать категорически отказывалась от всего, что предлагали доктора. В итоге 1,5-годовалого ребенка забрали в детский дом, а Кондрашкиной грозит лишение родительских прав и уголовная ответственность по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»

"Ребёнок был доведён до крайности" - начальник отдела опеки администрации Кисловодска Аина Бейбулатова.Видео: пресс-служба администрации Кисловодска

- Мое мнение точно не понравится людям обратившимся ко мне. Но зато оно честное, - написал Владимиров. - Самое страшное в этой ситуации, что ребёнок из-за жизненных убеждений мамы доведён до критического состояния. Поэтому смотреть на эту ситуацию предлагаю с другой стороны: говорить не о том, как это страшно, когда мать отлучают от ребёнка, а понять тот факт, что намного страшнее, когда дети оказываются из-за этого на грани жизни и смерти.

Многое в дальнейшей судьбе ребенка зависит от матери, уверен губернатор Ставрополья. Он отметил, что Кондрашкиной вернут дочь только после того, как она пересмотрит свои методы воспитания.

Светлана Кондрашкина не понимает, что диеты могли убить её любимую дочь.Видео: пресс-служба администрации Кисловодска

Сейчас дело находится в суде. В скором времени он вынесет приговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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