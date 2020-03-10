Брак за 7 млн: житель Дагестана решил заработать миллионы на «монете-призраке»

Монету номиналом 10 рублей выставил на одном из интернет-сайтов житель Махачкалы. Он надеется заработать на ее продаже семь миллионов рублей. Такую большую сумму предприимчивый дагестанец запросил в связи с наличием редкого брака.

По его словам, брак заключается в том, что на монете не указан год выпуска.

— Такой брак в современной России считается самым редким, — уверяет хозяин «монеты-призрака» по имени Магомед. — Тот, кто приобретет эту монету, не пожалеет. Она принесет большую удачу и благополучие. А также удивит всех ваших коллег и друзей. С этой монетой вы станете намного популярнее, — такими предложениями молодой «бизнесмен» решил заманить клиентов в сети.

Как оказалось, в коллекции нумизмата из Дагестана это не единственная дорогостоящая монета.

Так, в середине февраля этого года Магомед разместил объявление, где предлагает купить рублевую монету за миллион рублей. В отличие от той «монеты-призрака» здесь указана дата выпуска: 2012 год. Причина дороговизны чеканной монеты кроется в браке:

— Брак заключается в том, что на реверсе все цифры года заплыли, и сверху надпись «один рубль» — написан жирными буквами. С правого бока странный заплыв, на аверсе край лепестка касается обода из-за кусочка лишнего метала. На верху, где обод тоже есть лишний металл, — описывает «миллионную» монету продавец.

Как рассказал «КП—Северный Кавказ» молодой «предприниматель», в его коллекции есть немало монет с редким браком. По его словам, он увлекается нумизматикой и каждый раз после того, как получает в магазинах или в маршрутках сдачу, тщательно изучает монеты.

— Я вас не прошу и тем более не заставляю покупать эту монету. Просто скажу, что вы не найдете подобный экземпляр в России. Такие браки считаются единичными случаями на всю страну, — уверяет снова молодой дагестанец.