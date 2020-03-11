2020-03-11T16:31:14+03:00
Общество

В ставропольском филиале РАНХиГС обсудят инструменты эффективного развития регионов

В работе семинара поучаствуют представители министерства экономического развития Ставрополья, специалисты-практики, представители научного сообщества
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: пресс-служба Сставропольского филиала РАНХиГСФото: пресс-служба Сставропольского филиала РАНХиГС
Изменить размер текста:

Ставропольский филиал РАНХиГС приглашает студентов вузов Ставропольского края 19 марта 2020 года поучаствовать в региональном научно-практическом семинаре «Кластеризация как инструмент эффективного развития региона».

В современных условиях управление экономическими процессами с помощью кластерного подхода является необходимым условием для развития экономики нашего региона. Поэтому одной из главных стратегических целей региональной политики в России выступает создание конкурентоспособных кластеров, которые смогли бы проявить свою активность не только на внутреннем, но и на внешнем рынках.

– Цель семинара – обсудить различные аспекты кластерного анализа как эффективного метода анализа развития региона. В работе семинара примут участие представители министерства экономического развития Ставропольского края, специалисты-практики, представители научного сообщества. Заявки на участие принимаются в свободной форме на электронную почту gmu_2013@list.ru» – прокомментировала Мухорьянова Оксана, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Ставропольского филиала РАНХиГС»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Значение имени Никита
Имя Никита связано с Никой, древнегреческой богиней победы. Обладатели этого имени, можно сказать, обречены на успех. Однако для того, чтобы добиться поставленных целей, Никите предстоит долгий и упорный труд, победа не будет слишком легкой
Новости 24
Десятки гектаров леса горят в Карачаево-Черкесии
На Ставрополье ПАСС потушила за сутки 18 полевых пожаров
На Ставрополье снизилась плата за вывоз ТКО
Появились детали жестокого самосуда, учиненного в дагестанском селении
"Я увидела экшен!": В Беслане на видео попала драка "золотых" школьников
Веселый Шарманщик и новые аттракционы ждут гостей в «Сочи Парке»
На Ставрополье к 2024 году станет в 10 раз больше оленей
На Ставрополье голосование по изменениям Конституции начнётся досрочно
В Ставрополе отремонтировали часть дороги на 45-й Параллели
Легендарный боксер Рой Джонс приедет во Владикавказ для боя
В Ставрополе запускают инклюзивный проект «Поэзия равенства»
В Дагестане сельчане учинили жестокий самосуд над мужчиной
В Ставрополе таксиста наказали за объезд большой пробки по тротуару
Изношенные коммунальные сети на Ставрополье отремонтируют в 2021 году
Сирота из Кабардино-Балкарии 10 лет живет в бывшем клубе с бабушкой
В Дагестане из-за включения света произошел хлопок газа в пятиэтажке
На Ставрополье зафиксировали новый температурный рекорд
Команда «TimeToLearn» Ставропольского филиала РАНХиГС представила проект на сессии RAISE
Ставропольский филиал РАНХиГС станет площадкой «Тотального диктанта»
В ессентукском Парке победы приступили к строительству современного колеса обозрения
Появилось видео задержания ставропольских автохамов в металлическом тазике
На Ставрополье родственники пациентки избили фельдшера скорой помощи
«Хотели славы, а получили штраф»: на Ставрополье наказали «водителя» тазика и его «соратницу» на иномарке
На Ставрополье молодой кавказец поел в кафе на 20 тысяч и сбежал
Рагда Ханиева удивила поклонников исполнением легендарной песни
В Чечне опубликовали фото легендарных the Beatles в Грозном
На Ставрополье мужчина пытался незаконно получить выплаты по инвалидности
На Ставрополье 82-летняя пенсионерка перевела мошеннику 80 тысяч рублей
На Ставрополье вдову экс-главы «Роснефти» обвинили в организации его убийства