В ставропольском филиале РАНХиГС обсудят инструменты эффективного развития регионов

Ставропольский филиал РАНХиГС приглашает студентов вузов Ставропольского края 19 марта 2020 года поучаствовать в региональном научно-практическом семинаре «Кластеризация как инструмент эффективного развития региона».

В современных условиях управление экономическими процессами с помощью кластерного подхода является необходимым условием для развития экономики нашего региона. Поэтому одной из главных стратегических целей региональной политики в России выступает создание конкурентоспособных кластеров, которые смогли бы проявить свою активность не только на внутреннем, но и на внешнем рынках.

– Цель семинара – обсудить различные аспекты кластерного анализа как эффективного метода анализа развития региона. В работе семинара примут участие представители министерства экономического развития Ставропольского края, специалисты-практики, представители научного сообщества. Заявки на участие принимаются в свободной форме на электронную почту gmu_2013@list.ru» – прокомментировала Мухорьянова Оксана, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС.