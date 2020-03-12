«Не нужно искать в Чечне грязь»: Кадыров ответил на призыв защитить критиковавшую его журналистку

Рамзан Кадыров ответил на призыв защитить жестко критиковавшую его журналистку Елену Милашину и её подругу, адвоката Марину Дубровину, подвергшихся нападению в столицы Чечни. Со словами в поддержку коллег выступил Максим Шевченко.

— Зная вас, как человека, который всеми силами защищает конституционные ценности, закон и порядок на территории Чечни, уверен, что вы возьмёте под личную защиту адвоката. Даже если вы, возможно, не согласны с её взглядами, — заявил журналист.

Однако Рамзан Кадыров не торопится протягивать руку оппозиционерам. Во-первых, глава Чечни обратился к Шевченко с просьбой высказывать свои пожелания лично, а не в масс-медиа пространстве.

— Максим знает мой номер. В любое время может позвонить и задать мне интересующий вопрос, избежав дискуссий в соцсетях. Теперь конкретно об обращении: любое происшествие расследуют правоохранительные органы, они же принимают меры. Брать на себя их роль не может никто другой, — написал Кадыров в соцсетях.

Глава Чечни подчеркнул, что работа Милашиной и Дубровиной не вызывает восторга у жителей региона. Поэтому радикальные меры протеста против такого положения дел политик назвал ожидаемыми.

Милашина (слева) и Дубровина сделали селфи с синяками после нападенияФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Так случилось, что отдельные журналисты и правозащитники используют Чеченскую Республику в качестве площадки для самопиара. Не нужно искать в Чечне грязь, когда у вас тысячи проблем в своём родном городе или регионе. И в любом месте найдутся люди, которые примут радикальные меры против такого морального террора. Не нужно их осознанно провоцировать на незаконные поступки. Для журналиста и правозащитника важно, в первую очередь, трезво разобраться и не обвинять, не осуждать народ, его традиции и обычаи, — пишет чеченский лидер.

Политик заверил, что внимательно следит за ситуацией. И если правоохранители установят факт нарушения закона, виновные будут наказаны согласно его букве.

— Но анализируя инцидент и недавнее заявление Госдепа, становится ясно, что спектакль специально поставлен c целью выставить ЧР в неприглядном свете, попытаться подорвать наши отношения с деловыми партнерами в десятках стран, включая и в арабском мире. Об этом говорят многие специалисты, — считает Кадыров.

По его словам, интереса к личностям Дубровиной и Милашиной в республике просто не существует. А их самих назвал агентами США.

— Названные вами адвокаты, а также, как и именуемые правозащитники ничего не решают самостоятельно, в их руках ничего нет. Они всего лишь куклы, а кукловоды сидят на западе. Так что, Максим Леонардович, не переживайте за куклы!

Напомним, что Елена Милашина является корреспондентом «Новой Газеты» и в своих публикациях открыто критикует главу Чечни. Рамзан Кадыров обращал внимание на её публикации и даже обещал «найти ей мужа», чтобы журналистка «успокоилась». Перед нападением она приехала в Грозный, чтобы попытаться защитить одного из героев своих статей, который, по её сведениям, попал в руки местной полиции.

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