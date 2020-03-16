Вторая жизнь для «собаки-крабика» — дворняжку вылечили от страшной болезни, чтобы она стала домашним псом

От «собаки-крабика» шарахались в Кабардино-Балкарии. Кроха с необычными лапками слонялся по улицам Нальчика, виляя хвостом и заглядывая в глаза людей, стараясь заслужить еды или ласки. Но дети пугались. А взрослые брезговали. Только волонтерам он оказался небезразличен. Те понимали — убежать от опасности щенок не сможет. А значит, долго не протянет. Забрали лечить. Хотя еще не понимали как.

Проблема с лапами очень бросалась в глаза

В республиканских клиниках ветеринары разводили руками. Искали помощь в Москве и Санкт-Петербурге. Мошенники пытались обманом забрать бездомыша, чтобы на слезливой истории о сборе денег на его операцию обогатиться. Таких сообщений, говорят общественницы, было немало. Поэтому держали ухо в остро. В итоге отозвалась волонтер из Северной столицы. Куда «крабика» повезли на такси в стационар на обследование с подозрением на «рахит».

Вот такую кроху забрали с улицы

Беспризорника осмотрели. Взяли анализы. Потом прооперировали. Немногие верили, что он станет обычным псом на прямых лапах. Но это произошло:

Фото "после" от довольных волонтеров

- Айза стала обычной собакой с особенностями, - рассказывают волонтеры Нальчика. - Наш путь ещё не окончен, и реабилитация идёт на укрепление лапок. Гимнастика будет необходима пожизненно. Но мы начинаем искать ей дом.