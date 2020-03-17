«Подумал, несется горящий пассажирский самолет»: уфологи говорят про НЛО на Северном Кавказе

Встреча «землян» с пришельцами — самая нестареющая тема для писателей-фантастов и кинорежиссеров. Не беспочвенно. Ведь уже несколько столетий люди по всему миру ищут следы «инопланетного», а самые смелые убеждают ученых, что видели лично НЛО и даже пришельцев.

Краевед с Северного Кавказа Виктор Котляров не исключает, что есть истории близкие к истине. И считает, что напрасно скептики списывают все без исключений на фантазию или безрассудство очевидцев.

НЛО ВИДЕЛИ В ГОРАХ КАВКАЗА?

В своей статье на эту тему автор рассказывает про аномальную зону в высокогорном районе Кабардино-Балкарии у реки Чегем в Чегемском ущелье. Там, пишет краевед, наблюдалась большая активность полетов НЛО, из-за чего еще в советское время был составлен и утвержден «Отчет по изучению и анализу траектории полета и формы неопознанного летательного аппарата», который заметили в КБАССР 13 февраля 1989 года.

- На Ближнем Востоке очевидцы описывали предмет вытянутой формы. Он напоминал сигару, которая излучала свет, словно неоновая лампа. В Средиземноморье твердили о серебристой сигаре. Шериф штата Алабама говорил о «банане» размером с аэробус, корпус которого переливался зелеными и красными огоньками, - приводит Котляров. - Наши соотечественники из Нальчика видели нечто похожее. И, кроме того, заметили иллюминаторы, а в них – чуть ли не экипаж НЛО. Наблюдения «Наутилуса» над Баксаном даже были занесены в журнал дежурств отдела внутренних дел. Были сигналы о его появлении в Тбилиси, Орджоникидзе, в Дагестане, Чечено-Ингушетии.

Ученый из астрономической обсерватории - КП про НЛО на Северном Кавказе 00:00 00:00

Краевед продолжает, что 18 февраля 1989 года в выпуске Баксанской районной газеты «Коммунист» об этом опубликовали статью под названием «Удостоились внимания инопланетян?». И свидетелем был работник аппарата МВД КБР по фамилии Шогенов. Из прямой его цитаты в публикации Виктора Котлярова следует, что 13 февраля 1989 года полицейский в 21.30 ехал мимо поселка Чегем и заметил, как с неба падает какой-то предмет. «Сначала подумал, что под углом к земле несется горящий пассажирский самолет», - приводит краевед его рассказ. - «Приглядевшись, понял – нет, не самолет это: предмет был скорее похож на пассажирский авиалайнер, только размерами раз в десять превосходил его. Острый нос, хвост, несколько подрубленный сзади, короткие, очень короткие крылья».

С его же слов, конструкция светилась в местах расположения крыльев из-за искр как от электросварки. «Больше всего поразили иллюминаторы: они были огромные, на весь борт предмета, и ярко освещены. Насчитал их десять. Людей в иллюминаторах не было видно», - заканчивается цитата.

Кроме этого, краевед приводит и другие свидетельства местных — детей и взрослых. Одни описывали «сигарообразное тело необычно больших размеров», другие — «объект красного цвета».

- Посчитали нужным привести это, чтобы стало понятным, какое пристальное внимание уделяют нашим местам уфологи, как много надежд на встречу с инопланетным разумом связывают с Кабардино-Балкарией. И главное, что эти надежды отнюдь не беспочвенны, - отмечает Виктор Котляров.

Почему НЛО не замечают сегодня? Этот вопрос для уфологов остается открытым. Хотя ученым ответ и не требуется, потому как сам вопрос они считают нелепым.

КОММЕНТАРИЙ УЧЕНОГО

- Неопознанный летающий объект, по сути, любой непонятный объект в небе. Непонятный тому, кто его наблюдает. Конечно, такие случаи бывают, но с чего вы взяли, что это неземные цивилизации? Может быть все, что угодно: кто-то не знает, как выглядит самолет на высоте 10 км, кто-то может принять за НЛО Международную космическую станцию. Есть метеозонды, пуски ракет. Могут быть, наконец, редкие и малоизученные явления в атмосфере. Даже профессионал может не отождествить сходу что-то необычное. Летающие в земной атмосфере объекты, вообще говоря, не являются предметом изучения в астрономии, они представляют интерес для других ведомств, обладающих радарами и фиксирующих пролет каждого летательного аппарата. Но, конечно, мы наблюдаем небо и можем что-то сказать. Есть широкоугольные системы мониторинга, которые фиксируют быстропеременные астрономические объекты, метеоры например. Ничего похожего на инопланетный летательный аппарат они пока не находили. Научный уровень самозваных исследователей НЛО, как правило, оставляет желать лучшего. Поэтому необходимость комментировать очередную "утку" вызывает только раздражение. Не лучше ли обсуждать настоящие исследования внеземных миров - поиск экзопланет, например, или реальную возможность существования иной жизни во Вселенной? - рассказал «КП-Северный Кавказ» Дмитрий Кудрявцев, заместитель директора по научной работе Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фантастика или реальность: "снежный человек" прислуживал людям на Северном Кавказе

Про таинственного человекообразного существа из КБР спорят краевед и антрополог (подробнее)