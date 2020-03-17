2020-03-17T12:47:42+03:00
Общество

"Ходит с пеленкой, принимает холодную ванную": "Руки-Базуки" страдает из-за новой "трансформации"

С такими неудобствами Кириллу Терешину осталось ходить не больше трех дней
Варвара АНТОНОВА
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Кирилл Терешин, он же "Руки-Базуки", он же "Вазелиновый качок"Кирилл Терешин, он же "Руки-Базуки", он же "Вазелиновый качок"Фото: СОЦСЕТИ
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Кирилл Терешин, который совсем скоро удалит "руки-базуки", мучается из-за своего нового чудачества. Как признался блогер в Instagram, ему приходится постоянно ходить с пеленкой на груди, четыре раза в день делать компрессы и мыться в холодной воде. В таком режиме фрику надо прожить еще три дня.

Дело в том, что Терешин задумал себя "трансформировать" перед очередной операцией на "руки-базуки". Уже известно, что полное удаление вазелиновых бугров запланировано на начало 2021 года. Сейчас от "рук-базук" отрезали левый трицепс, в конце марта исчезнет правый. А дальше останутся сложные операции на бицепсах и долгая реабилитация.

Фрик открыто заявляет, что не хочет удалять "базуки". Они приносят ему легкие деньги, что делает его счастливым. Но, видно, постепенно Терешин свыкается с судьбой и ищет новые способы "трансформации" себя. Недавно он увеличил себе губы, а теперь - набил татуировку инопланетян.

Татуировка Терешина Фото: СОЦСЕТИ

Татуировка ТерешинаФото: СОЦСЕТИ

— Мы с Колей за два сеанса бахнули татуировку. Впереди ещё много работы. Следите за мной, я продолжаю трансофрмацию, - сказал фрик.

Ждать от Терешина можно чего угодно. Так, он обещал, что при желании сделает татуировку на глазах.

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Кирилл Терешин поэтапно удаляет свои «руки-базуки». Сегодня у блогера нет уже испорченного трицепса на левой руке, впереди — в конце марта — следующая операция по вырезанию вазелина из правой руки. Но это не все - еще будут бицепсы, которые, считают доктора, будет трудно удалить (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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