2020-03-17T14:18:51+03:00
Спорт

Бой Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов перенесён на июль

Перенос турнира Absolute Championship Akhmat 107 связан с распространением коронавируса
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Фото: aca-mma.comФото: aca-mma.com
Изменить размер текста:

Бой Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов перенесён на июль вместе с турниром Absolute Championship Akhmat (ACA) 107. Причиной для такого решения стало распространение коронавируса.

— Важная информация! Наш бой с Магомедом Исмаиловым перенесли на 24 июля, — написал Александр Емельяненко в Instagram.

Боец подчеркнул, что несмотря на пандемию, подготовка к бою шла полным ходом и он не хочет терять форму, не проведя боя. Емельяненко надеется, что ему удастся найти соперника.

— Я действительно хочу провести бой. Жду предложений, — заявил спортсмен.

Схватка между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым должна была состояться 3 апреля на турнире ACA 107. Местом была выбрана «ВТБ-Арена» в Москве.

Кадыров тренировал Емельяненко перед боем с Исмаиловым

Кадыров тренировал Емельяненко перед боем с Исмаиловым

К поединку боец готовился под чутким руководством главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Политик по-настоящему тренировал Емельяненко, участвовал в спаррингах и совершенно искренне переживал за подопечного. Во время одной из бесед он даже шутливо пообещал «закинуть [Александра] в подвал» в случае поражения.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Если проиграешь, я тебя в подвал закину»: как на самом деле бьются и тренируются Кадыров и Емельяненко

Вызов на бой, шумиха в прессе, громкие заявления и даже нападение на улице. Всю зиму поклонники смешанных единоборств ждали самую удивительную схватку в истории — известный скандалист и боец MMA Александр Емельяненко должен был встретиться с главой Чеченской Республики (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пётр Ян — Марлон Мораес: «Беспощадный» Ян поборется за возможность бросить вызов чемпиону UFC
Российский боец смешанного стиля Пётр Ян, по прозвищу No Mercy («Беспощадный»), в бою с бразильцем Марлоном Мораесом оспорит звание претендента на поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе Генри Сехудо
Сергей Ковалёв — Салливан Баррера: «Крашер» вновь готов пройти путь к титулу
Бывший чемпион мира российский боксёр Сергей Ковалёв проведёт свой решающий бой, от которого зависит его дальнейшая карьера, против представителя Кубы Салливана Бареры. Поединок пройдёт 25 апреля в США и станет главным боем боксёрского вечера в Калифорнии
Новости 24
В Ставрополе мужчина продаёт медицинскую маску за 130 тысяч рублей
В Ставрополе появится памятник Детям войны
На Ставрополье с рейса «Москва-Минеральные Воды» сняли дебошира
В Дагестане братья-боевики получили сроки за участие на стороне ИГИЛ
Ещё трёх фигурантов громкого дела о покушении на главу ЦПЭ Ингушетии оставили под стражей
Житель Ставрополья купил 15 тысяч литров молока и не заплатил за него
В Ставропольском крае загорелся частный дом, погиб мужчина
Ставропольская спортсменка вынуждена экстренно покинуть Кипр из-за угрозы коронавируса
Новым мэром Грозного назначили популярного блогера
В Ставрополе рассказали, что делать, если родители хотят оставить ребёнка дома
На Ставрополье на коронавирус проверили 208 человек, приехавших из заграницы
На Ставрополье переодетый в форму ДПС мужчина вымогал у водителя взятку
На Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса
На Ставрополье сотрудник ДПС и его знакомый вымогали у водителя взятку