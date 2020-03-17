Бой Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов перенесён на июль вместе с турниром Absolute Championship Akhmat (ACA) 107. Причиной для такого решения стало распространение коронавируса.

— Важная информация! Наш бой с Магомедом Исмаиловым перенесли на 24 июля, — написал Александр Емельяненко в Instagram.

Боец подчеркнул, что несмотря на пандемию, подготовка к бою шла полным ходом и он не хочет терять форму, не проведя боя. Емельяненко надеется, что ему удастся найти соперника.

— Я действительно хочу провести бой. Жду предложений, — заявил спортсмен.

Схватка между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым должна была состояться 3 апреля на турнире ACA 107. Местом была выбрана «ВТБ-Арена» в Москве.

Кадыров тренировал Емельяненко перед боем с Исмаиловым

К поединку боец готовился под чутким руководством главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Политик по-настоящему тренировал Емельяненко, участвовал в спаррингах и совершенно искренне переживал за подопечного. Во время одной из бесед он даже шутливо пообещал «закинуть [Александра] в подвал» в случае поражения.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Если проиграешь, я тебя в подвал закину»: как на самом деле бьются и тренируются Кадыров и Емельяненко

Вызов на бой, шумиха в прессе, громкие заявления и даже нападение на улице. Всю зиму поклонники смешанных единоборств ждали самую удивительную схватку в истории — известный скандалист и боец MMA Александр Емельяненко должен был встретиться с главой Чеченской Республики (подробности).