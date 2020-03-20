"Мочил, пока рука не устанет": девушка спаслась от мужа, годами избивавшего ее за потерю "достоинства"

После школы Сурая - девушка из небогатой дагестанской семьи - не стала никуда поступать, а просто устроилась уборщицей в пластиковом цехе. Казалось, что сейчас начнется счастливая жизнь: и коллеги хорошие, и жених на примете. Но тут появился Магомед*!

- До этого я видела его пару раз, но мы никак не общались, - говорит Сурая корреспонденту "КП - Северный Кавказ". - Между нами разница в 16 лет, о чем мы могли говорить? В кафе Магомед стал обещать мне все на свете, если выйду за него, - и она поверила словам мужчины. Тем более, брак нравился семье. Несмотря на то, что жених был в разводе.

Главная проблема, однако, раскрылась в первую брачную ночь, которая закончилась ничем. Сурая думала, что супруг переволновался. И только спустя время он признался, что болеет сахарным диабетом. Который ударил его ниже пояса.

Девушка не бросила мужа. На лечение его импотенции она потратила полмиллиона из своих средств, но все без толку. Когда же родственники стали нависать с вопросами "Где дети?", она взяла на себя кредит, чтобы сделать ЭКО.

- Он даже не мог дать материал. Семя из него вынимали хирурги. Думали даже купить банку с чужим материалом, - вспоминает Сурая. Первое оплодотворение обошлось ей в 320 тысяч, а второе - в 170 тысяч.

После декрета девушка вернулась к работе помощником повара. В коллективе все относились друг к другу тепло, "по-дагестански". К примеру, девушки "давали салам" парням, как они это делают между собой.

Однажды на кооперативе Сурая вместе с приятелем смотрела фотографии, и их засняли со стороны. Магомед увидел снимок, пролистал рабочий чат жены - и стал ревновать. Сначала все обходилось руганью, а потом начались избиения.

- Он садился на мой живот, сжимал ногами руки и мочил, пока не выдыхался. Бил и при детях, но в момент самых жестоких избиений их уводил к соседям, - говорит Сурая.

"Мы терпели - и ты терпи. Мужчины у нас редко бывают нежными", - говорила Сурае мать МагомедаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тогда девушка задумалась о разводе, но Магомед стал давить на нее. Супруг угрожал, что в случае разрыва он докажет, что не спал с женой и дети якобы нагуляны. Тогда на Сураю ополчился бы весь тухум (родственники, родные и со стороны мужа - прим.ред.), и ей пришлось терпеть. Так девушка жила, пока не объявился парень, за которого она хотела выйти замуж.

Оказалось, что ее бывший суженый нашел себе партнершу с именем Сурая - очень редким для Дагестана. Потом стал наркоманом. Как призналась героиня, он часто путал свою жену с ней. После очередной дозы парень нашел семью возлюбленной и заявил, что он - отец детей Сураи.

- Нормальный мужик дал бы в лицо и пошел бы с женой домой, чтобы выяснить, откуда такие разговоры, - говорит Сурая. - Но Магомед пожал ему руку, сказал: "Спасибо, брат", - и ушел со мной домой. Там он избивал меня как собаку.

Когда все окончательно осточертело, Сурая перестала бояться позора и предложила развестись.

- Я нашла силы созвониться с бывшей женой Магомеда. Он говорил, что ушел потому, что та ему изменяла. Но это ложь: он начал ее зверски бить после того, как стал немощен в постели, и она убежала. Тогда я поняла, что вся его агрессия и ревность шла от этого. Он чувствовал себя недочеловеком из-за неспособности заняться сексом с женщиной, - поделилась откровением с корреспондентом "КП - Северный Кавказ" Сурая.

Магомед сбежал из семьи, не дав развода.

Сейчас Сурая вместе с детьми живет в центре "Теплый дома на горе". Занимается с психологом. Тухум считает ее "падшей", а Магомеда ни в чем не винят.

- Да мне уже все равно. Хочу пожить наконец-то для себя и детей. Заново начать жизнь.

*Имя героя изменено по просьбе рассказчицы