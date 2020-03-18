Рамзан Кадыров сделал комплимент Наталье Поклонской

Глава Чечни Рамзан Кадыров сделал комплимент депутату Госдумы РФ и самому известному «няш-мяш» прокурору Наталье Поклонской. Политик отметил молодость и красоту коллеги и поздравил её с юбилеем — 18 марта Поклонской исполнилось 40 лет.

— Уважаемая Наталья Владимировна! Вы пользуетесь народной любовью и уважением, — написал чеченский лидер на своей странице «ВКонтакте». — Вы заслужили признание своей принципиальностью и политическим мужеством, когда решалась судьба символа могущества и ратной славы российского государства — Города-Героя Севастополя и полуострова Крым. В самое трудное время вы защищали законные интересы крымчан, добивались соблюдения на территории нового субъекта норм Конституции России. Как депутат Госдумы, вы вносите большой вклад в принятие важных законопроектов, отвечающих интересам всех слоев общества. Наталья Владимировна, желаю вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, оставаться всегда такой молодой и красивой!

Кадыров для Поклонской — не чужой человек. В 2017 году, когда Наталья подверглась травле за свою принципиальную позицию по фильму Алексея Учителя «Матильда», чеченский лидер поддержал её и защитил честь экс-прокурора Крыма.

Напомним, что Поклонская выступала за запрет выпуска исторического фильма в широкий прокат. Наталья настаивала, что картина перечит христианским ценностям.

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