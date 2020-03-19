Сочинил стихотворение о разбитом сердце — бывший мэр Георгиевска встретился с любовницей, обвинившей его в угрозе убийством

Экс-мэр Георгиевска Максим Клетин встретился лицом к лицу со своей бывшей любовницей Виленой Никифоровой. Это ее мать обратилась в полицию, заявив об угрозах главы горокруга расправиться со всей ее семьей. И рассказала всем, что Максим Клетин любил извращенные интимные отношения, к котором ее красавицу-дочь принуждал насильно. Даже угрожая ножом.

Мэр Георгиевска: подделка диплома и угроза убийством? 00:00 00:00

Встречу Клетина с 26-летней Виленой показали в эфире федерального телеканала. Семья Никифоровых собралась в студии полным составом. Брат Вилены Александр с первой секунды появления набросился на заместителя Максима Клетина Георгия Бережного. Кричал: «Ты приезжал и угрожал нашей семье! В тебе мужского нет!». Заммэра оправдывался, что навестил семью после распространения компрометирующих фото босса по сети и просил Вилену выйти на связь и объясниться.

Ни разу, как по наводящим вопросам выяснилось, Вилена не сняла побои и не обратилась в полицию. Но настаивала на систематическом насилии со стороны бывшего сити-менеджера.

До их с Клетиным разговором в студии появилось несколько человек, так или иначе втянутых в историю. Зампредседателя думы СК Алексей Курбанов, хвалил эффективную работу Максима Клетина в должности главы Георгиевского городского округа. Женщина, закончившая тот же ВУЗ, что и по документу Клетин, возмущалась из-за поддельного диплома экс-мэра. Заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис восхищался его человеческими качествами, как «человек, знающий его по поступкам». Были и другие.

В студии Максим Клетин появился, как обещали. Но по видеосвязи из больницы. Сразу же заявив, что представленные Виленой на экране фото переписок, где были его угрозы — это ложь. И у него есть настоящие скрины, заверенные нотариусом. А там любовница признается ему в любви, и они вместе ведут речь о будущем ребенке.

- Ходили к гинекологу-репродуктологу, потому что она не могла от меня забеременеть. Расстались в декабре. Потом появились компрометирующие материалы. Она прекрасно знает, как я к ней относился. Кольцо из белого золота на пальце — это мой ей подарок. Такой же браслет дарил. Покупали в Пятигорске. Есть переписка декабрьская, где она просит вернуться к ней, - рассказал Максим Клетин.

Клетин рассказал про подаренное им кольцо из белого золота. Фото: 1 канал. "Пусть говорят"

Перед его появлением кольцо мама Вилены назвала своим подарком дочери и сказала, что «папика» ее дочка искать не могла из-за их благополучного материального состояния.

- Я его даже видеть не хочу. Он мне мерзок. Двуличен! В любви признавалась только под угрозами! - возмущалась словам Клетина его бывшая любовница Вилена.

- 2 года она со мной встречалась, принимала знаки внимания, ездила со мной в публичные места. Светлана Людвиговна (мать Вилены — прим. Ред.) лично приносила кофе, когда я ночевал у нее дома с Виленой. Мама не то что знала, но хвасталась, что зять будет немного староват, но перспективный, - продолжал Клетин.

Обвиняемый в насилии и угрозе убийством экс-глава Георгиевска рассказал, что перед работай заезжал к Никифоровым домой и дарил цветы. Мать и дочь не отрицали. Говорил, что брал Вилену утром на тренировку. Что позже подтвердил его тренер, с чьих слов, в перерыве «они целовались и обнимались», и Вилена звала его «котиком».

- У меня к ней было отношение как к любимой женщине. Она ездила за границу, посещала магазины. А расстались, потому что не сочетались браком. Я обещал, что разведусь с женой. К счастью, я не связал с Виленой Александровной судьбу. Я каюсь, что изменял жене. Вилена Александровна, очевидно, складировала все это время материалы, чтобы потом выкинуть в интернет и самым неблаговидным для меня образом, - делился Клетин, подчеркивая что никогда любовницу и пальцем не тронул.

Расставание через 2 года любви Максим Клетин объяснил также разницей в возрасте и разными взглядами на жизнь. Честно признался: «Срок мужской силы не так долог, а она молодая». И добавил, что «точно знал, она общалась с другими».

Похожий на Клетина мужчина зовет себя "приличной принцесской" с криминальным прошлым.

- Ролик с «принцесской» и фото «ню», где я в костюме Адама — это все я отправлял Вилене. Это наша сексуальная переписка. Она аналогичные вещи слала, на публичное обозрение не буду выставлять, - раскрыл тайну бывший мэр.

Вилена все стоически отрицала, повторяя, что ко всему Клетин ее принуждал. И любви не было. От Клетина, воспользовавшись последним словом в конце передачи, она попросила покоя для всей ее семьи. Максим Клетин выступил романтичнее, раз подвернулась возможность. Вилену он полностью простил. Добавив: «Извиняюсь за позор перед женой. Это справедливая божья кара за измену». И в качестве прощания прочитал стихотворение собственного сочинения:

Снег сшибает пространство окна

Растворяет огни фонарей

Я узнал сегодня с утра

Что была ты не только моей

Я почувствовал боль как удар

Мир разбился — хрустальный овал

Сразу стало омерзительно тут

Пусть метет, пусть меня заметет

Моя память мой быстрый разбег

Мою боль и тоску заметет

Этот белый декабрьский снег

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