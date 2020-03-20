Ставропольским студентам объяснили, как провести время на карантине с пользой

Пандемия коронавируса внесла коррективы в нашу привычную, обычную жизнь. Студенты ушли на обучение в дистанционном режиме. Но не все могут смириться с ролью невольного домоседа. Может, не стоит унывать? Всегда можно найти много занятий, помимо еды, сна и бесконечных прокруток новостных лент в соцсетях. И в период самоизоляции наконец-то научиться организовывать своё личное время.

- Помимо изучения лекций и выполнения самостоятельных заданий, можно заняться увлекательными и полезными делами. Наконец-то, можно почитать книгу. Если дома их вообще нет, то в электронной библиотеке интернета их огромное множество: выбирай на любой жанр и вкус.

Сейчас выгодно вложить время и в своё самообразование. Не забывайте про специализированные образовательные порталы. Портал Khan Academy придёт на помощь и научит критически мыслить, осознанно формулировать свою позицию. Отстаивать интересы помогут курсы проекта «Открытый университет». Давно хотели или вообще не хотели, но можете изучить иностранные языки: в Сети можно найти бесплатные уроки практически на любой вкус.

Скучаете по посещению кинотеатра - устройте просмотры у себя дома, ведь многие онлайн-кинотеатры во время пандемии коронавируса предоставляют пользователям Сети бесплатный доступ к своим сервисам или же предлагают заманчивые скидки. Что именно выбрать - решать вам, все предложения по-своему хороши.

Карантин - не повод впадать в депрессию, продолжайте привычную жизнь. Интернет поможет это время провести увлекательно и полезно, - считает Елена Лебедева, заместитель директора Ставропольского филиала РАНХиГС.