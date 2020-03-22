«Наказывать её не будем»: Онищенко объяснил, зачем главный инфекционист Ставрополья, заразившая коронавирусом 11 человек, летала в Испанию

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал «КП-Северный Кавказ» историю с главным инфекционистом Ставрополья, заразившей 11 человек коронавирусом, после поездки на выходные (6-9 марта) в Испанию.

- В Клятве Гиппократа не написано, что Санникова должна была скрывать свою поездку в Испанию. Нарушена врачебная этика. Не в том плане, что она скрыла, а в том, что она недооценила ситуацию. Понятно, что она не стояла у постели больного. То, что она была консолидирована – это очевидно. Мы ее наказывать не будем. Мы в своем врачебном сообществе разберемся.

По версии Онищенко, Ирина Санникова покинула пределы России, не уведомив о том руководство в Минздраве, чтобы посетить конференцию:

- Она была на научной конференции, а не на распродаже модного сезона «D&G», - подчеркнул собеседник.

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Но даже если врачебное сообщество не будет наказывать Санникову, то в ВУЗе, где она преподавала, уже обещают дисциплинарное наказание, вплоть до увольнения. И по выписке из больницы Санниковой предъявят обвинения по двум уголовным статьям «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей». Врачу может грозить до 2 лет тюрьмы.

Напомним, что главный инфекционист министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова полетела в Мадрид в самый разгар эпидемии. Пробыла в Испании 3 дня. Вернувшись домой в Ставрополь 10 марта, она не ушла на 14-дневный карантин, а продолжила жить как раньше: вести пары в ВУЗе, выполнять работу на кафедре, выступать в Минздраве. Только 17 марта, когда поднялась температура, Санникова обратилась в больницу, где обследование показало пневмонию, а экспресс-тест – коронавирусную инфекцию. Для Ставрополья главный краевой инфекционист стала «нулевым пациентом» с COVID-19. Круг контактировавших с ней лиц до сих пор не установлен полностью. Счет идет даже не на сотни. Уже провели 1200 обследований. Тестируют всех: ее коллег, студентов, знакомых и родных. У 11 человек тесты уже показали положительный результат. Они находятся в изоляторе под наблюдением врачей.

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Ирина Санникова в настоящий момент лежит в Краевой клинической инфекционной больнице в изолированном боксе. С диагнозом «двусторонняя пневмония» больная дышит уже без помощи аппарата ИВЛ, но периодически использует кислородную маску.

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С 10 марта Санникова, уже являвшаяся носителем вируса, вела пары у студентов, проводила совещания по ситуации с коронавирусом в минздраве, участвовала в конференции (подробнее)