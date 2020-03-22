UFC сообщил новую информацию о титульном бое Нурмагомедов – Фергюсон

Знаковый в мире поединок Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном состоится. Датой проведения остается 18 апреля. Об этом стало известно из поста UFC в Instagram:

ufc FOUR WEEKS #UFC249

Ранее на фоне пандемии коронавируса Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк и власти США запретили проводить турнир. Фанатов расстроили новостью об отмене или возможном переносе. Это притом, что бой Нурмагомедов – Фергюсон уже срывался 4 раза из-за болезни спортсменов. Дважды каждый попадал в лазарет.

Напомним, что на турнире UFC 249 выяснится: кто сильнейший в мире боец смешанных единоборств в лёгком весе. Ареной изначально выбрали площадку в Нью-Йорке. Но из-за вспышки коронавируса пока точно не известно, в каком формате зрители смогут его увидеть и пройдет ли бой в Америке. Впрочем, UFC твёрдо намерен провести бой между россиянином и американцем. Даже если придется искать арену за пределами США, например, в ОАЭ.

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Новое место проведения ещё не выбрано (подробнее)