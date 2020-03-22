Дорогая Людочка: маникюрша из Северной Осетии разорила обеспеченного немца

ЧТО РУССКОЙ ЛЮБО, ТО НЕМЦУ ДОРОГО

58-летний Михаэль Зловиг увидел фото 55-летней Людмилы Меликовой в телефоне своей знакомой в Германии. Та отрекомендовала: вот, мол, моя однокурсница из Владикавказа, тоже одинокая, познакомься! Михаэлю Люда сильно приглянулась.

После встречи в Москве началась бурная переписка в интернете, и уже скоро Зловиг принимал Люду с дочкой у себя в уютном городке Цана. Влюбился по уши! Обклеил ее фотографиями дом, водил по ресторанам, дарил одежду, обувь, даже купил обручальное кольцо. Людмила, работавшая обычным мастером маникюра, попала в сказку. Немец не скупился, опровергая стереотип о прижимистых бюргерах: платил и за перелеты любовницы, и даже частично за ее бытовые расходы в России. Зловиг был настроен на свадьбу: учил русский, гостил во Владикавказе, где его встречали с кавказским гостеприимством. Немцу нравились пышные застолья, лезгинка, горы и водопады. С каждым приездом в нем зрела уверенность: тут надо прожить остаток жизни рядом с любимой.

Немец приехал в Россию

Так Михаэль решил купить квартиру. Прописка и право собственности давали немцу возможность получить вид на жительство в России. Вместе они нашли подходящее любовное гнездышко площадью больше 100 квадратов в новом элитном доме в центре Владикавказа. Зловиг, доверяя Меликовой как себе, попросил оформить жилье на свое имя и окончательно расщедрился, отправив любимой 69 тысяч евро на счет на покупку.

- Людмила якобы купила за эти деньги квартиру, - рассказывает адвокат Зловига Александр Кобелев. - На самом деле ее родной брат переоформил принадлежавшую ему квартиру на нее, а деньги она присвоила.

Когда Михаэль узнал, что Людмила квартиру оформила на себя, то списал все на бюрократические сложности и просто попросил переоформить. Та намекнула, что уже вложила 1 млн рублей в ремонт, поэтому право собственности передаст, только если будущий жених доплатит.

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- В итоге Михаэлю пришлось заключать с будущей женой договор купли-продажи, по которому она продала ему квартиру за 1 миллион рублей, - продолжает Кобелев.

РАЗВОД ВМЕСТО СВАДЬБЫ

C этих пор личных встреч не стало. Михаэль не покидал Германию из-за больной матери. Людмила, обживая роскошную квартиру немца, ни разу не приехала к нему, ссылаясь на нехватку денег. Так они и не виделись несколько лет. Но романтичный иностранец верил в любовь, продолжая готовиться к свадьбе и переезду в Россию. После смерти матери он купил свадебный костюм и полетел во Владикавказ с предложением руки и сердца. Но немца встретили холодно. Людмила заявила, что они больше не пара и что лучше ему возвращаться. С разбитым сердцем Михаэль улетел на родину, а когда пришел в себя, то озаботился продажей своей квартиры во Владикавказе. И тут его ждал второй удар.

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- Оказалось, квартира опять не его! - продолжает адвокат. - А оформлена на дочь Людмилы Фатиму. Договор купли-продажи и нотариальная доверенность были подделаны, пока он ухаживал за матерью в Германии.

Зловиг нанял адвоката, чтобы вернуть себе собственность, и тот отсудил жилье. Меликова подавала встречный иск на 6,5 млн рублей за якобы сделанный ею ремонт, но доказать ничего не смогла. Более того, эта попытка еще раз нажиться на доверчивом немце стала одним из эпизодов в ее толстом уголовном деле.

За мошенничество в особо крупном размере (а немца «кинули» почти на 6 млн рублей по нынешнему курсу — Ред.) ей теперь грозит до 10 лет лишения свободы. Свою вину она полностью признала.

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ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Адвоката Меликовой Светланы Губиевой:

- Когда Михаэль приехал сюда уже со свадебным костюмом жениться, ему стало плохо. Он по настоянию врачей вернулся в Германию. На связь перестал выходить, соцсети удалил. У меня предположение, что сын его настроил против Людмилы. Моя подзащитная продала свою единственную квартиру, чтобы сделать ремонт в новой, а вся история с документами произошла из-за ее юридической неграмотности. Сейчас она во всем призналась, квартиру вернула, а живет в общежитии у знакомой. У них была настоящая светлая любовь. Она до сих пор носит подаренное им обручальное кольцо.