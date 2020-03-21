2020-03-21T12:24:52+03:00
Происшествия

На врача, утаившую поездку в Испанию и заразившую людей коронавирусом, завели дело

Главной инфекционистке Ставрополья грозит до двух лет лишения свободы
Виталий КЛИМОВ
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Санникова рассказывала в СМИ, как уберечься от инфекции, а сама наплевала на все меры безопасности.Санникова рассказывала в СМИ, как уберечься от инфекции, а сама наплевала на все меры безопасности.
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На Ставрополье полиция возбудила уголовное дело после нарушения самоизоляции врачом, что привело к заражению коронавирусной инфекцией как минимум 11 человек. Об этом сообщил на брифинге вице-премьер правительства Ставрополья Юрий Скворцов.

Подозреваемая - главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова. С 6 по 9 марта она была в Мадриде - в самый разгар эпидемии, когда в Испании уже вовсю действовали карантины, а счет умершим от нового вируса шел на сотни. О своей поездке Санникова никому не сообщила и 10-го марта вышла на работу. Неделю она вела заседания на кафедре в Ставропольском медуниверситете, где она - профессор, проводила занятия у студентов, совещания с эпидемиологами больниц региона, консультировала пациентов. В контакте с ней, по предварительным оценкам, находилось около 1 тысячи человек.

17 марта у Санниковой поднялась температура и начался кашель. В Краевой инфекционной больнице, где она работает, сделали рентген и нашли двустороннее воспаление легких. Только в этот момент Санникова призналась, что она была в Испании. Сделали экспресс-тест на коронавирус, и он оказался положительным. Врача поместили в бокс и начали тотальные проверки всех, кто с ней контактировал. У 11 человек тесты тоже показали наличие вируса в организме. Более 20 студентов и сотрудников кафедры ушли на самоизоляцию домой. Сейчас проверки продолжаются -в больницах, ведомствах, университете. Об их результатах вечером субботы расскажет губернатор региона Владимир Владимиров.

На карантин закрыли и главную инфекционную больницу региона. Тесты взяли у пациентов, некоторые из которых -с пневмонией, а также у всего медперсонала. Сама Санникова находится в изолированном боксе. По словам главного врача Краевой инфекционки Александра Боблова, ее состояние стабильно, дышит без аппарата ИВЛ, температура держится невысокая.

Как только Санникову выпишут, ей будет предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ - "Халатность" и "Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей". Врачу может грозить до 2 лет лишения свободы.

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С 10 марта Санникова, уже являвшаяся носителем вируса, вела пары у студентов, проводила совещания по ситуации с коронавирусом в минздраве, участвовала в конференции (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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